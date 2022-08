Aletsch Arena AG

EINLADUNG zum 61. Walliser Jodlertreffen in Mörel-Filet am Sa, 20. August 2022

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

EINLADUNG

61. Walliser Jodlertreffen in der Aletsch Arena.

Am Samstag, 20. August 2022 werden in Mörel-Filet in der Aletsch Arena den ganzen Tag Alphornklänge, Jodelstimmen und Fahnenschwünge den Ton angeben.

Von stillem Singen über gepflegte Kameradschaft und Kollegschaft bis zur neuen Tracht für den Jodlerklub Riederalp.

Das Festmotto des 61. Kantonalen Jodlertreffens in Mörel-Filet lautet: «Fer ins Jodlerhärz», für das Jodlerhärz, aber auch in das Jodlerhärz. Jodellieder senden Botschaften aus. Das Herz muss sich jedoch öffnen, um diese empfangen zu können. Zusammen singen, tanzen und «us Glasji trichu» gehören genauso zum Jodlerfest, wie die Darbietungen der einzelnen Formationen. Stilles Singen ist wie stilles Gebet. Zur Ruhe kommen, ankommen und dankbar sein. In den Texten der Jodellieder spielt Glaube und Kraft durch den Glauben eine grosse Rolle. An der Jodlermesse wird die neue Tracht des Jodlerklubs Riederalp eingeweiht.

-> Mehr zum Thema neue Tracht, Jodelklub Riederalp und zur Jodeltradition finden Sie in der Medienmitteilung im Download-Bereich.

EINLADUNG

Wir laden Sie dazu ein, vor Ort am Jodlertreffen teilzunehmen und darüber zu berichten.

Möglicher und idealer Treffpunkt mit Graziella Walker Salzmann*: über Mittag ab 12.15 Uhr beim Festzelt in Mörel-Filet.

*Für Auskünfte und Interviews im Vorfeld oder vor Ort

Graziella Walker Salzmann, ehemalige Präsidentin des Jodelklubs Riederalp, +41 79 281 52 35, graziella.walker@bluewin.ch

Weitere kulturelle Anlässe in der Aletsch Arena:

Erlebnisse für Gäste rund um Handwerk und gelebter Tradtion in der Aletsch Arena

Aletsch Arena AG, Furkastrasse 39, 3983 Mörel-Filet, info@aletscharena.ch, www.aletscharena.ch