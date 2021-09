Aletsch Arena AG

Strahlendes Mountain Glow Yoga-Festival am Grossen Aletschgletscher

Vom 2. bis 5. September 2021 fand das 2. Mountain Glow Yoga Festival in der Aletsch Arena statt. Die autofreie Bettmeralp bot beste Voraussetzungen für dieses Event. Das diesjährige Festival-Thema lautete «Dein inneres Licht und Feuer».

So atemberaubend wie das Naturschauspiel rund um den Grossen Aletschgletscher, so vielfältig war auch das Programm des 2. Mountain Glow Yoga Festivals auf Bettmeralp. An 4 Tagen wurde meditiert und Yoga praktiziert. Musiziert, getanzt, gemalt. Heimische Kräuter gesammelt und auf dem Bettmersee SUP-Yoga gemacht. 108 Yoga-Begeisterte nahmen am Festival teil. Ausgebucht. 24 Lehrer unterrichteten an mehr als 55 verschiedenen Workshops Varianten des Yoga, Meditationstechniken und vieles mehr.

«Es war magisch für Körper, Seele, Geist!»

Die Teilnehmenden waren sehr begeistert. Auf Instagram und Facebook wird herzlich berichtet. Sogar als «magisch» bezeichnet die Initiatorin Karin Bittel die Stimmung. Von einem Event, auf dem aus bunt zusammengewürfelten Teilnehmern eine feste Verbundenheit wuchs. Zwischen erfahrenen Yogis und solchen, die mal hineinschnuppern wollten, zwischen Lehrern, Helfern und Gästen unterschiedlichster Herkunft.

«Das Thema Licht und Feuer haben wir fürs diesjährige Festival gewählt. Ein Zitat von Rumi gefällt mir besonders gut: Zünde Dein Leben an, und suche die, die Deine Flamme nähren» strahlt die Veranstalterin Karin Bittel. Und dieses Zitat gibt sie allen mit: «Lass dir dein Leuchten nicht nehmen nur weil es andere blendet.»

Auch 2022 glüht der Berg wieder

Das 3. Mountain Glow Yoga Festival findet vom 1.- 4. September 2022 statt und verspricht wieder vielfältige Kursangebote und ein spannendes Rahmenprogramm.

Auf Instagram und Facebook finden sich viele Eindrücke der zweiten Festival-Ausgabe und laufend Neuigkeiten des Organisations-Teams. Weitere Informationen: www.mountainglow.ch

Aletsch Arena AG Furkastrasse 39 3983 Mörel-Filet info@aletscharena.ch www.aletscharena.ch