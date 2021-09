Nasuni

Nasuni verdoppelt die Leistung mit intelligenter Dateibeschleunigung und schneller Ransomware-Wiederherstellung

Neuer Cloud-Service bietet bis zu 5-fach schnellere Dateisynchronisation über globale Standorte hinweg; schnelle Ransomware-Wiederherstellung stellt eine Million Dateien in weniger als einer Minute wieder her

Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Speicherlösungen, hat heute Global File Acceleration (GFA) vorgestellt, einen neuen Cloud-Service, der die Synchronisierung von Dateien an mehreren Standorten bis zu fünfmal schneller macht.

GFA führt dynamisch und nahezu in Echtzeit eine intelligente Analyse der Dateinutzung durch, um die Datenübertragung neuer Dateien über Nasuni Edge Appliances an allen Standorten zu orchestrieren und zu priorisieren. Dadurch erhalten globale Nutzer, die Dateien gemeinsam nutzen, den schnellsten Zugang zu neuen Daten, die sie am dringendsten benötigen.

"Es war bereits einfach, unsere globalen Dateifreigaben an 27 Standorten zu verwalten und zusammenzuarbeiten, und die Dateisynchronisierung war immer viel schneller als herkömmliche Methoden", so Stephen Held, Vice President und Chief Information Officer bei LEO A DALY. "Aber mit dieser neuesten Version ist die Leistung dramatisch schneller."

Rapid Ransomware Recovery

Ransomware zielt oft auf den wichtigsten Aktivposten ab - die Firmendaten. Der heutige Ansatz zur Bekämpfung von Ransomware, die auf File-Server abzielt, ist nicht mehr praktikabel. Herkömmliche Enterprise-Backup- und Wiederherstellungslösungen funktionieren nicht gut für Dateien, da das Kopieren von Dateien aus dem Backup viel zu lange dauert. Der Cloud-Dateispeicher von Nasuni hat es Kunden schon immer ermöglicht, Dateien nach einem Ransomware-Angriff extrem schnell wiederherzustellen. Erreicht wird dies durch die Nasuni Continuous File Versioning ® -Technologie, die häufige Schnappschüsse von jeder einzelnen Datei-Änderung macht und diese in einem unveränderlichen Objektspeicher in der Cloud speichert. Diese fortschrittliche Dateischutztechnologie wurde von GFA noch weiter verbessert.

Die neue Ebene der Intelligenz, die GFA in die Nasuni-Architektur einführt, hat den zusätzlichen Vorteil, dass für neu erstellte Daten noch engere Recovery Point Objectives (RPO) festgelegt werden können, um das Risiko von Datenverlusten weiter zu verringern. Dies ist entscheidend, um sich schnell von Ransomware und anderen Ausfällen erholen zu können, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.

Zusammen bilden sie die Grundlage für Nasunis Rapid Ransomware Recovery-Funktionen, die die Wiederherstellung von Dateien so einfach machen wie die Auswahl des Zeitpunkts kurz vor dem Angriff. Kunden haben die Flexibilität, ganze Volumes und Verzeichnisse wiederherzustellen oder auch einzelne Dateien für bestimmte Benutzer "chirurgisch" wiederherzustellen, wobei Wiederherstellungspunkte bis zu 1 Minute vor einem Angriff vorliegen.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter Nasuni-Kunden gaben diejenigen, die von Ransomware betroffen waren, an, dass sie nie ein Lösegeld zahlen mussten, um ihre Dateien wiederherzustellen. Bei mehr als einem Drittel der Betroffenen konnten die Dateien in weniger als einer Stunde wiederhergestellt werden, wobei der Angriff gestoppt und die infizierten Dateien identifiziert und wiederhergestellt wurden.

"Nasuni war ein wahrer Lebensretter, als wir von einem Ransomware-Angriff getroffen wurde", so Held. "Sobald wir den Angriff eingedämmt hatten, konnten wir die Dateien schnell wiederherstellen. Der Betrieb wurde kaum beeinträchtigt."

"Kein anderer Speicher- oder Backup-Anbieter kann eine schnelle Ransomware-Wiederherstellung für Dateiserver anbieten, wie dies Nasuni kann", sagt Russ Kennedy, Chief Product Officer, Nasuni. "Und jetzt hebt sich Nasuni mit dem hochleistungsfähigen Global File Acceleration Service noch weiter ab. Unternehmen können ihre Herausforderungen in den Bereichen Dateischutz, primäre Dateispeicherung und standortübergreifende Dateifreigabe mit einer einzigen Lösung lösen und dabei die Kosten erheblich senken. Wir helfen unseren Kunden, die beschleunigten File-Sharing-Funktionen von Nasuni zusammen mit der wirtschaftlichen Skalierung und dem Schutz der Cloud zu nutzen, um ihre Dateispeicherumgebungen zu modernisieren."

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet modernen Cloud-Dateispeicher, der auf dem weltweit einzigen cloud-nativen globalen Dateisystem basiert. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für herkömmliche Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos und konsolidiert Dateidaten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher zu einem Bruchteil der Kosten Nasuni macht zudem eine komplexe Legacy-Backup- und Disaster-Recovery-Infrastruktur überflüssig und vereinfacht die IT-Verwaltung erheblich. Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus auf Dateien zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA, und bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus an. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

