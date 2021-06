Dental Europe GmbH

Zahnarzt in Ungarn

Zürich

Zahnarzt in Ungarn für Zahnerhalt und Ästhetik

Die meisten Tourist:innen, die nach Budapest kommen, benötigen eine zahnärztliche Behandlung. In hoch entwickelten Ländern sind die Behandlungskosten sehr teuer, die Wartelisten ewigs lang, daher entscheiden sich Patient:innen immer häufiger sich im Ausland behandeln zu lassen. Auf diese Weise können sie nicht nur bis zu 70% der Kosten sparen, sondern können ihre medizinische Behandlung auch mit einem wunderbaren Familienausflug kombinieren.

Dental Europe bietet Leistungen im Bereich Zahnmedizin sowie Organisation von medizinischen und zahnmedizinischen Reisen nach Ungarn an. Die Patient:innen können in Budapest und in Zürich verschiedenste zahnmedizinische Leistungen in Anspruch nehmen: von konservierender Zahnmedizin, über Mundchirurgie, Implantologie und Prothetik bis zu Endodontie, Dental-Hygiene und Dental-Kosmetik.

Was Dental Europe Ihr Zahnarzt Ungarn einzigartig macht ist die Vor- und Nachbehandlungen in Zürich Oerlikon. Die Patient:innen haben die Möglichkeit Ihren behandelnden Zahnarzt vor Ort in Zürich kennenzulernen und erhalten eine Offerte mit mehreren Lösungen für Ihre Zahnbehandlung in Ungarn.

Unsere Zahnärzte reisen regelmässig und abwechselnd nach Zürich, so haben wir die Möglichkeit fast jede Woche Voruntersuchungstermine anzubieten. Unser Ziel ist es die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen und Ihnen ein schönes und gesundes Lächeln zu ermöglichen. Die Ängste werden am effektivsten durch Vertrauen bekämpft.

Dental Europe bietet die professionellen zahnärztlichen Dienstleistungen, Zahnbehandlung für einen Bruchteil der Preise in Westeuropa an. Das liegt nicht an weniger hohen Qualitätsstandards, sondern einer günstigeren Miet- und Lohnsituation. All dies erhalten Sie in einer wunderschönen und historischen Stadt, die Ihnen und Ihrer Familie auch die Möglichkeit bietet sich zu entspannen. Darüber hinaus übernehmen wir die komplette Organisation der Behandlung, über den Transfer bis hin zur Unterkunft.

Unsere Zahnärzte in Ungarn gewähren 1-10 Jahre Garantie für die Zahnbehandlungen und Wiederherstellungsarbeiten. Unsere Garantieleistungen bieten Ihnen die grösste Sicherheit für die Zahnbehandlung in Budapest und in Zürich.