Ein Grund, die lokale Küche in aller Welt zu feiern: Begleiten Sie uns beim World Food Travel Day am 18. April

Heute hat die World Food Travel Association (WFTA) Reisende, die gutes Essen lieben, sowie die Reise- und die Gastgewerbebranche in aller Welt eingeladen, am 18. April mit ihr zusammen den World Food Travel Day zu feiern.

Der World Food Travel Day feiert gastronomischer Tourismus, um die Esskulturen der Welt kennenzulernen. Er fand zum ersten Mal im Jahr 2019 statt und soll Verbraucher und Handel sensibilisieren und die Mission unseres Verbandes unterstützen - die Esskulturen durch Gastfreundschaft und Tourismus zu erhalten und zu fördern. An der Feier, die jedes Jahr am 18. April stattfindet, können Verbraucher wie Handel teilnehmen.

Dieses Jahr bitten wir Unterstützer, Erfahrungen mit ihren bevorzugten lokalen Speisen und Getränken vorzustellen, die Besucher der Region lieben würden. Die Teilnahme erfolgt durch 3 einfache Schritte:

1. Markieren Sie den 18. April als Erinnerung in Ihrem Kalender! 2. Posten Sie am 18. April Fotos, Videos und Geschichten einer lokalen Speise oder eines lokalen Getränks, die bzw. dass Sie Reisenden in Ihrer Nähe empfehlen würden. 3. Verwenden Sie den Hashtag #WorldFoodTravelDay und taggen Sie uns mit @worldfoodtravelassn auf Instagram und mit @WorldFoodTravel auf Twitter oder Facebook, damit wir Ihre Posts liken und teilen können.

INFORMATIONEN ZUR WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

Die WFTA ist eine gemeinnützige Organisation, die 2001 von ihrem derzeitigen Geschäftsführer Erik Wolf gegründet wurde. Sie ist als weltweit führende Autorität für den Lebensmittel-, Kulinarik- und Gastronomie-Tourismus anerkannt. Die Mission der WFTA ist, die Esskulturen durch Gastfreundschaft und Reisen zu erhalten und zu fördern. Jedes Jahr unterstützt die Organisation knapp 200.000 Berufsangehörige in über 150 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2772571-1&h=2195957659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2772571-1%26h%3D3262380917%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldfoodtravel.org%252F%26a%3Dwww.WorldFoodTravel.org&a=www.WorldFoodTravel.org .

Kontakt:

Erik Wolf, (+44) 7827 582 554, help@worldfoodtravel.org

