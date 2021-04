Spital Limmattal

Enge Kooperation des Spitals Limmattal mit Uroviva

MEDIENMITTEILUNG

Schlieren, 07. April 2021

Enge Kooperation des Spitals Limmattal mit Uroviva

Das Spital Limmattal und die Uroviva gehen zukünftig eine enge Kooperation ein. Damit entsteht im Raum Zürich einer der grössten Anbieter urologischer Dienstleistungen.

Vernetzung urologischer Dienstleistungen

Durch das bereits vorhandene, umfassende Netzwerk von Uroviva an ambulanten Praxen und Kooperationen mit Spitälern der Region – neu nun auch mit dem Spital Limmattal – kann der Bevölkerung wohnortsnah das gesamte Spektrum an urologischen Leistungen bis hin zu komplexen und seltenen Eingriffen angeboten werden.

"Urologischer HUB"

Geplant ist ein fachlich-personeller sowie technologisch-struktureller Ausbau der Urologie, welcher es zukünftig erlaubt, den Patientinnen und Patienten von der urologischen Grundversorgung bis zu Spezialsprechstunden alle Aspekte der Urologie anzubieten. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der interdisziplinären uro-onkologischen Versorgung liegen. Die Zusammenlegung erlaubt darüber hinaus die Fokussierung auf Forschung, Lehre, Aus- und Weiterbildung. Hierfür stützen sich Uroviva und das Spital Limmattal systematisch auf einen grossen urologischen Datenpool. Zudem werden sich die beiden Partner intensiv für die Weiterbildung junger Ärztinnen und Ärzte engagieren.

"Uroviva Spital Limmattal"

Im Rahmen der Kooperation übernimmt Uroviva AG ab 1. Oktober 2021 die ambulante urologische Tätigkeit am Standort Spital Limmattal unter dem Namen "Uroviva Spital Limmattal". Die operativ tätigen Ärzte der Uroviva werden in Form einer belegärztlichen Tätigkeit Patientinnen und Patienten am Spital Limmattal behandeln. Sämtliche weiteren medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Leistungen erfolgen durch Mitarbeitende des Spitals Limmattal.

Kooperation schafft optimale Voraussetzungen

"Durch die Kooperation mit Uroviva entstehen für das Spital Limmattal optimale Voraussetzungen, das wichtige Standbein der Urologie am Standort weiter zu entwickeln"; meint Prof. Dr. med. Urs Zingg, Departementsleiter der operative Kliniken im Spital Limmattal, "zudem können wir dank der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Kliniken des Spitals auch Patientinnen und Patienten mit komplexen Erkrankungen optimale Behandlungen bieten."Jan Sobhani, CEO der Uroviva-Gruppe: "Wir freuen uns, aufbauend auf einem bereits eingespielten, äusserst erfahrenen und qualifizierten Team, die urologische Versorgung im Limmattal nachhaltig zu stärken. Die Kooperation mit dem Spital Limmattal ermöglicht die Versorgung der lokalen und regionalen Bevölkerung in allen urologischen Belangen."

Uroviva – Spezialisten für Urologie

Uroviva steht für ein modern geführtes Netzwerk urologischer Praxen, einer Permanence, einer Spezialklinik für Urologie sowie einem eigenen Andrologiezentrum. Mit rund 40'000 Konsultationen jährlich gehört Uroviva mit zu den führenden Anbietern urologischer Dienstleistungen in der Schweiz.

Spital Limmattal – Top Medizin. Persönlich.

Individuell.Als bedeutendes Schwerpunktspital mit umfassendem Ausbildungsauftrag übernimmt das Spital Limmattal die erweiterte medizinische Grundversorgung von über 77’000 Patientinnen und Patienten jährlich. Es bietet zudem Top Medizin und vertieftes Expertenwissen in zahlreichen chirurgischen wie medizinischen Fachdisziplinen. Das Spital verfügt über 188 Betten im Akutbereich, 126 Betten in der Langzeitpflege sowie acht Operationssäle und acht Intensivpflegeplätze. Mehr als 1’550 Mitarbeitende aus 51 Nationen erbringen täglich qualitativ hochstehende und vielfältige Leistungen.

