MEDIENMITTEILUNG: Flugzeug für humanitäre Einsätze kommt nach Grenchen am So. 4.7.

Flugzeug für humanitäre Einsätze:

MAF Cessna Caravan kommt nach Grenchen am So. 4.7.

Event für die Öffentlichkeit/Medien am Sonntag, 4. Juli 2021

Von Holland via die Schweiz nach Afrika: Das ist die Route der Cessna Caravan, die dieses Jahr ihren Dienst zugunsten von notleidenden Menschen in Guinea, Westafrika aufnehmen wird. Das Flugzeug wird am Sonntag, 4. Juli 2021 von 14:30 bis 19:00 auf dem Flugplatz Grenchen zu besichtigen sein.

Platz für 13 Passagiere, ein robustes Fahrwerk und die Fähigkeit, auf sehr kurzen Pisten zu starten und zu landen: Das zeichnet die Cessna Caravan aus. MAF, das christlich-humanitäre Flugunternehmen, fliegt mit einer für Guinea, Westafrika bestimmten Maschine von Holland via die Schweiz nach Afrika.

Am Sonntag, 4. Juli 2021 ab 14:30 findet eine Präsentation der Maschine auf dem Flugplatz Grenchen statt. Dort gibt es die Möglichkeit für:

- Flugzeugbesichtigung auch von innen - Interviews mit MAF-Piloten oder Fluglehrer - Interview mit MAF Schweiz (generelle Informationen über die Organisation)

Danach wird die Maschine für Wartungsarbeiten nach Uganda überflogen, bevor sie in ihr neues Einsatzgebiet nach Guinea, Westafrika kommt. MAF baut dort ein neues Flugprogramm auf, um Hilfsorganisationen vor Ort mit Lufttransporten zu unterstützen. Das Land ist 6 x so gross wie die Schweiz, verfügt aber nur über 2200 km asphaltierte Strassen, was 5% entspricht. (CH: 83'000 km Strassennetz)

Daniel Dubouloz, PR MAF Schweiz, M 079 660 11 06, Email: daniel.dubouloz@maf-schweiz.ch

Über Mission Aviation Fellowship

MAF ist eine christliche, internationale Non-Profit-Organisation, welche in schwer erreichbaren Gegenden die Versorgung via Luftweg gewährleistet. Dort ist Fliegen kein Luxus, sondern lebenswichtig. MAF fliegt über Urwälder, Wüsten und Berge, um unzähligen Menschen medizinische Versorgung, Bildung, Entwicklungs- und Nothilfe sowie Zugang zum christlichen Glauben zu ermöglichen. MAF bedient weltweit über 1400 Flugpisten mit 130 Flugzeugen in 26 Ländern und unterstützt dabei rund 2000 Organisationen. MAF Schweiz ist als gemeinnütziger Verein eine Zweigstelle der weltweiten Arbeit von MAF.

