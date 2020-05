Pointbreak Events GmbH

Der Freiruum öffnet seine Türen am 11. Mai 2020!

Was freut sich das Freiruum Team, dass es endlich weiter geht: Bald schon dürfen Gäste den Freiruum wieder besuchen. Der Freiruum bietet diesen Sommer eine perfekte Alternative zum gängigen Sommerurlaub: Es gibt viel zu erleben!

Bis das gesamte Programm und die Fülle aller Angebote wieder in Betrieb sind, dauert es aber seine Zeit: Wir öffnen den Freiruum schrittweise in verschiedenen Etappen. So garantieren wir, dass der Aufenthalt im Freiruum für Besucher und Mitarbeiter jederzeit alle Sicherheits- und Hygienemassnahmen entspricht.

SPORT IM FREIRUUM (ETAPPE 1)

Endlich kann man sich wieder auspowern: Der Freiruum Sportbereich wird am 11. Mai seine Türen öffnen. Während den ersten Wochen werden keine Kombi-Tickets verkauft und der Boulder- sowie der Trampolinbereich abgetrennt. Für beide Bereiche werden die Anzahl Plätze auf je 40 Besucher reduziert. Damit es nicht zu lange Wartezeiten kommt, sind die Eintritte jeweils auf 60 Minuten beschränkt. Die Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich (kein Ticketverkauf vor Ort).

ESSEN UND TRINKEN IM FREIRUUM (ETAPPE 2)

Die Markthalle im Freiruum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Ziel ist es, diese unter den vorgegebenen Sicherheitsmassnahmen schnellstmöglich mit verschiedenen Take Away und Self-Service Angeboten zu öffnen. Weitere Informationen dazu folgen in den nächsten Wochen.

FEIERN IM FREIRUUM (ETAPPE 3)

In einer letzten Etappe werden Workshops und Events wieder durchgeführt. Wir können es kaum abwarten, bis es wieder losgeht. Jedoch werden wir uns voraussichtlich noch etwas gedulden müssen.

ZUSATZANGEBOT SOMMER 2020

Wir waren lange Zuhause. Wir, wie auch sicher viele Andere, freuen sich endlich Ihre Arbeitskollegen, Freunde und Familie zu treffen. Damit das erste Treffen zum Erfolg wird, bietet der Freiruum ab Juli „After Coronakrise“ Packages an. Diese Packages machen den Ausflug zu einem einzigartigen Erlebnis. Dazu ist es kinderleicht für den Organisator. Und allen Teilnehmern schenkt ein gutes Erlebnis zum Start mit viel Kraft und Motivation. Informationen dazu veröffentlichen wir im Juni.