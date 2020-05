Pointbreak Events GmbH

Im OANA kann man ab dem 11. Mai 2020 wieder surfen!

Diesen Sommer fallen die Ferien am Meer in Wasser. Einem abenteuerreichen Sommer steht aber trotzdem nichts im Weg: Angepasst an die aktuellen Hyghienevorschriften nimmt das OANA den Betrieb wieder auf.

SURFEN IN OANA

Endlich geht es vorwärts und wir freuen uns auf Surfaction. Während die Sommerferien dieses Jahr in Wasser fallen, ist es umso schöner, dass man im Oana surfen kann. Das OANA bleibt in dieser Zeit flexibel: wir erweitern das Angebot gemäss den Lockerungen des Bundes ständig. In den ersten Wochen bieten wir COVID-19 Intensiv Sessions an: 45 Minuten mit nur 5 statt 10 Teilnehmern. Die Kosten belaufen sich pauschal auf 90 Franken pro Teilnehmer. Die notwendigen Hyghienemassnahmen setzten wir vor Ort um. Dabei instruieren wir auch die Teilnehmer individuell bei deren Ankunft. Die beliebte Kids Surfing School und das Sommercamp führen wir voraussichtlich auch diesen Sommer durch. Das definitive „Go“ folgt jedoch nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden.

ESSEN UND TRINKEN IM OANA

Auch das hauseigene Restaurant und der Surf Shop nehmen am 11. Mai 2020 ihren Betrieb auf. Mit einem breiten Angebot an Brunches und Erlebnisgastronomie kann man diesen Spätsommer eine wunderbare Zeit im OANA verbringen. Ferienfeeling gibt es natürlich inklusive. Zu Beginn gibt es aber ein reduziertes Angebot mit Snacks und Getränken für unsere Besucher. Der Angebotsausbau geben wir schon bald bekannt.

ZUSATZANGEBOT SOMMER 2020

Wir waren lange Zuhause. Wir, wie auch sicher viele Andere, freuen sich endlich Ihre Arbeitskollegen, Freunde und Familie zu treffen. Damit das erste Treffen zum Erfolg wird, bietet das OANA ab Juli „After Coronakrise“ Packages an. Diese Packages machen den Ausflug zu einem einzigartigen Erlebnis. Dazu ist es kinderleicht für den Organisator. Und allen Teilnehmern schenkt ein gutes Erlebnis zum Start mit viel Kraft und Motivation. Informationen dazu veröffentlichen wir im Juni.