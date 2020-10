FP Markets

FP Markets erweitert CFD-Trading-Angebot in Rohstoffen, Metallen und Indizes

FP Markets freut sich bekannt zu geben, dass es sein Produktangebot erweitert. Das Unternehmen, das zum zweiten Mal hintereinander den Titel "Best Value Global Forex Broker" verliehen bekam, setzt weiterhin Maßstäbe im Bereich CFDs und Forex und freut sich, bekannt geben zu können, dass es die folgenden Produkte in sein Angebot aufgenommen hat:

- Volatilitätsindex (VIX) - Erdgas (XNGUSD) - Platin (XPTUSD) - Palladium (XPDUSD) - US Dollar Index (USD Index)

Das aktuelle Angebot von über 60 Forex-Währungskombinationen wird jetzt durch neue CFD-Angebote in den Bereichen Rohstoffe, Metalle und Indizes ergänzt - eine gute Nachricht in Hinblick auf die bevorstehende Wahl in den USA. Geschäftsführer Matt Murphie kommentierte: "Der US-Dollar wird in den Wochen vor und nach der US-Wahl stärker als sonst beobachtet, und die zusätzlichen Produkte bieten neue Handelsmöglichkeiten. Die US-Wahl ist immer eine aufregende Zeit; historisch beobachten wir höhere Volatilität auf den Märkten. Händler bereiten sich auf bestimmte Wahlergebnisse vor und verfolgen eine entsprechende Handelsstrategie."

Der Volatilitätsindex (VIX) und der USD-Index sind willkommene Ergänzungen für alle, die auf der Grundlage der Wahlergebnisse handeln wollen. FP Markets hat eigens für die US-Wählen eine Website mit Neuigkeiten, Updates, Webinars, Artikeln und Analysen erstellt.

Das neue Angebot von Platin, Palladium und Erdgas bietet mehr Optionen für diejenigen, die in Zeiten politischer Unsicherheit mit Metallen und Rohstoffen handeln möchten.

FP Markets wurde 2005 gegründet. Das Unternehmen bietet Händlern durchweg engere Spreads und eine schnellere Ausführung. Durch die Verwendung von Raw Pricing ist das Unternehmen in der Lage, Preise über eine Reihe von erstklassigen Liquiditätsanbietern zu aggregieren. Forex- und CFD-Händler, die nach optimalen Handelsbedingungen suchen, sind hier genau richtig.

Klicken Sie hier für die vollständige Liste der Forex und CFD Produkte, die wir anbieten.

Informationen zu FP Markets:

- FP Markets ist ein australischer weltweit tätiger Anbieter von Differenzkontrakten und Devisen mit über 15 Jahren an Branchenerfahrung. - Das Ziel des Unternehmens ist es, Kunden optimale Konditionen, Technologie, Produktauswahl, Preisgestaltung und Kundenservices zu bieten und damit der führende Broker am Markt zu werden. - FP Markets bietet extrem konkurrenzfähige Devisenspannen im Interbankenhandel ab 0,0 Pip und einen Hebel von bis zu 500:1. - Kunden können über ihr Handy auch unterwegs über mehrere leistungsstarke Onlineplattformen wie MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader und IRESS handeln. - Der hervorragende mehrsprachige 24/5-Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends bereits als der Kundenservice mit der höchsten Kundenzufriedenheit der Branche ausgezeichnet.

Weitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com

