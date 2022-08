Cision Germany

Cision Communications Cloud: Neue Generation mit verbesserten Funktionen für den gesamten PR-Workflow

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die neue Generation der Cision Communications Cloud ist für den deutschsprachigen Markt verfügbar. Die cloudbasierte Lösung bietet Funktionen für den gesamten PR-Workflow: Mehr als 850.000 kuratierte Profile von Medienschaffenden und Medien weltweit für die Presseansprache und mehr als 7 Millionen globale Quellen für die Recherche in Echtzeit.

„Jahr für Jahr belegt der European Communication Monitor, an dem jährlich rund 6.000 Kommunikator:innen teilnehmen, wie wichtig das Thema CommTech ist und wie viel Potential in ihm noch steckt", sagt Thomas Leitner, Geschäftsführer von Cision Germany. „Deshalb freuen wir uns sehr, mit der weiterentwickelten Version unserer Earned-Media-Plattform einen Beitrag zu leisten, mit dem Kommunikator:innen die Digitalisierung der PR-Arbeit vorantreiben können."

Die Cision Communications Cloud bietet alle Werkzeuge, die Kommunikator:innen für ihre Medienarbeit benötigen, von der Recherche der passenden Medienansprechpartner:innen, über den Versand von Inhalten, bis hin zur Beobachtung und Auswertung von Kommunikationsmaßnahmen.

Die folgenden Funktionen stehen im Fokus:

Media Relations Management: den Austausch mit Medienschaffenden steuern.

Kommunikator:innen behalten alle Aktivitäten zum Beziehungsauf- und -ausbau im Blick. Die Earned-Media-Plattform zeigt Möglichkeiten auf, um mit Medienschaffenden in den fachlichen Austausch zu treten. Sämtliche Aktivitäten können übersichtlich nachverfolgt und ebenso wie die Profile von Journalist:innen und Medien mit wichtigen Kontextinformationen ergänzt werden: Mit welchen Journalist:innen steht man zu welchen Themen im Austausch, welche Fristen müssen eingehalten werden, welche Absprachen zu Pressegesprächen wurden vereinbart usw.? Ein komfortables Tool, dass Excel-Tabellen endlich ablöst.

Recherche: Die eigene Berichterstattung oder Trends und Themen in Echtzeit monitoren

Ganz gleich, ob Kommunikator:innen die Medienberichterstattung über die eigene Marke, Produkte oder Sprecher:innen beobachten möchten oder aber Themen, Trends und den Wettbewerb analysieren wollen: In der neuen Cision Communications Cloud sind Suchen nach Schlagworten, Themen, Personen etc. in Echtzeit möglich. Dabei können im Onlinenews-Archiv Beiträge bis ins Jahr 2015 zurück gefunden werden. Durch die Verknüpfung der Berichterstattung mit Medien und Autoren-Profile eröffnen sich für Kommunikator:innen darüber hinaus neue Kontaktmöglichkeiten, um ihre Themen zu platzieren.

Medienmonitoring und Social Listening: die eigene Kommunikation evaluieren und Themen strategisch planen

Mit dem Echtzeit-Monitoring in Onlinemedien oder über das integrierte Social Listening können Kommunikator:innen den Erfolg eigener Kommunikationsaktivitäten messen und analysieren. Ein übersichtlich gestaltetes, dynamisches Reporting-Dashboard sorgt für Struktur. Darüber hinaus können die Anwender:innen Monitoring- und Analyse-Ergebnisse nutzen, um ihre Themen mittel- bis langfristig zu planen oder kurzfristig aktuelle Trendthemen in die eigene Kommunikation aufzunehmen.

„Der Einsatz von Algorithmen, Daten und Technologie wird den persönlichen Austausch zwischen Kommunikator:innen und Medienschaffenden niemals ersetzen. CommTech ergänzt und erleichtert die PR-Arbeit. Sie leistet einen wichtigen Beitrag, um das Medienbeziehungsmanagement zu verbessern und die Kommunikation mit Stakeholdern noch präziser und relevanter zu gestalten", führt Thomas Leitner aus.

Weitere Informationen zur neuen Cision Communications Cloud: www.cision.de.

Über Cision

Als weltweit führender Anbieter von Technologien und Informationen für PR-, Marketing und Social-Media-Management unterstützt Cision Marken und Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und sich zu vernetzen, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. Cision befähigt die nächste Generation von Kommunikations-Profis zu strategischem Handeln, in einer modernen Medienumgebung, in der Geschäftserfolg direkt von öffentlicher Meinung abhängig ist. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC und bietet ein erstklassiges Lösungsportfolio an, das Cision Insights, die Cision Communications Cloud, PR Newswire, Brandwatch und MultiVu umfasst.

Für weitere Informationen zu Cision, besuchen Sie www.cision.de oder folgen Sie Cision auf Twitter ( @Cision_DE) oder LinkedIn ( Cision auf LinkedIn).

Bild - https://mma.prnewswire.com/media/1873245/BILD_1.jpg

Bild - https://mma.prnewswire.com/media/1873244/BILD_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758076/Cision_Logo.jpg