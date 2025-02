The Ministry of Finance Saudi Arabia

Mit einer ehrgeizigen Vision und effektiver Zusammenarbeit schließen das saudische Finanzministerium und der IWF die AlUla Conference for Emerging Market Economies ab

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Das saudische Finanzministerium beendete in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) die AlUla Conference for Emerging Market Economies nach zwei Tagen intensiver Sitzungen, an denen Finanzminister, Zentralbankgouverneure und andere Entscheidungsträger und Wirtschaftsexperten aus aller Welt teilnahmen. Die Konferenz diente als Plattform für den Dialog und die Zusammenarbeit zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich die Schwellenländer inmitten des Strukturwandels der Weltwirtschaft gegenübersehen.

Die Sitzungen deckten eine Reihe von Schlüsselthemen ab, wobei der Schwerpunkt auf der Geld- und Steuerpolitik, der Staatsschuldenpolitik und -verwaltung sowie der Rolle von Technologie und KI bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung lag. Die Redner wiesen auf die Herausforderungen hin, mit denen die Schwellenländer konfrontiert sind, wie z. B. das schleppende Wachstum, der hohe Finanzierungsbedarf und die hohen Kosten sowie die steigende Staatsverschuldung. Der Schwerpunkt lag auf der internationalen Zusammenarbeit zur Erreichung einer dauerhaften wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität.

Die geführten Diskussionen lieferten wertvolle Einblicke in innovative Lösungen zur Verbesserung der Finanzstabilität und zur Förderung der Entwicklung in den Schwellenländern. Auf der Konferenz wurden auch positive Erfahrungen von Ländern hervorgehoben, die wirtschaftliche Herausforderungen durch Strukturreformen, Investitionen in Technologie und eine verstärkte Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen erfolgreich bewältigt haben.

Auf der Konferenz wurden mehrere wichtige bilaterale Abkommen und Absichtserklärungen zwischen dem saudischen Finanzministerium und den mitunterzeichnenden Ländern unterzeichnet, um die wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit zu verbessern. So unterzeichneten der saudische Finanzminister Mohammed Aljadaan und die marokkanische Wirtschafts- und Finanzministerin Nadia Fettah zum Beispiel eine Absichtserklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit im Finanzsektor. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, den Austausch von Fachwissen bei der Entwicklung von makroökonomischer Politik, Finanzvorschriften und Gesetzgebung zu erleichtern und so zur Finanzstabilität beizutragen und eine nachhaltige Entwicklung in beiden Ländern zu unterstützen.

Auf der Konferenz wurde auch ein Umschuldungsabkommen zwischen dem Arabischen Währungsfonds (AMF) und der Republik Jemen unterzeichnet. Unterzeichner waren Salem bin Breik, jemenitischer Finanzminister, und Fahad Alturki, Director General und Chairman of the Board of Executive Directors des AMF. Das vom Königreich Saudi-Arabien unterstützte Abkommen trägt dazu bei, wirtschaftliche Stabilität im Jemen zu erreichen und die Fähigkeit des Landes zur Bewältigung der aktuellen finanziellen Herausforderungen zu verbessern.

Im Rahmen der Bemühungen um die Förderung von Investitionen in Infrastrukturprojekte haben das saudische Finanzministerium und die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) eine gemeinsame Erklärung zur Förderung von Investitionen in diesem Sektor im Königreich unterzeichnet. Die Erklärung unterstreicht das Engagement Saudi-Arabiens, die Entwicklung seiner Infrastruktur voranzutreiben und seine Partnerschaften mit internationalen Finanzinstitutionen zu stärken.

Die AlUla Conference for Emerging Market Economies ist eine prominente globale Plattform, die den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern fördern soll, um gemeinsame wirtschaftliche Herausforderungen anzugehen. Die Ausrichtung dieser Konferenz unterstreicht das Engagement Saudi-Arabiens und des IWF, Schwellenländer zu unterstützen und die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität auf regionaler und internationaler Ebene zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://alulaemde.info/

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-einer-ehrgeizigen-vision-und-effektiver-zusammenarbeit-schlieWen-das-saudische-finanzministerium-und-der-iwf-die-alula-conference-for-emerging-market-economies-ab-302386370.html