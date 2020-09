Dense Air

Dense Air schließt eine Partnerschaft mit Kordia, um seine Netzwerkoperationen in Neuseeland zu unterstützen

Auckland, Neuseeland (ots/PRNewswire)

Dense Air freut sich, Kordia für die Bereitstellung seines Network Operations Centre in Neuseeland sowie für Logistik und technische Unterstützung vor Ort ausgewählt zu haben.

Dense Air bietet Verdichtungs- und Netzwerkerweiterungslösungen an, die als Ergänzung zu Mobilfunknetzbetreibern vorgesehen sind und private Netzwerke, kritische Kommunikation und IoT-Konnektivität ermöglichen sollen. Die gezielte Kleinzellenlösung von Dense Air bietet auf wirtschaftliche Weise zusätzliche Netzkapazität und eliminiert "not" Spots sowohl in Innen- als auch Außenabdeckungen typischerweise auf einer neutralen Host-Basis. Die 4G-Funkinfrastruktur von Dense Air arbeitet mit 70 MHz im 2,6-GHz-Spektrum und bald auch in 5G.

Operative Exzellenz ist ein Schlüsselelement der Dienstleistung von Dense Air; sie ist erforderlich, um das Vertrauen der Betreiberkunden zu erhalten und die Benutzer, die auf dem Netz von Dense Air arbeiten, sorgfältig und sicher zu verwalten. Kordia verfügt über umfangreiche operative Erfahrung und stellt bereits Netzinfrastruktur, Dienstleistungen und Unterstützung für die wichtigsten Telekommunikations- und Rundfunkbetreiber in Neuseeland bereit.

Dense Air hat seine Produktionsumgebung in das 24x7x365 Network Operations Centre von Kordia in Wellington integriert und die Implementierung von Überwachung, Vorfallmanagement, Leistungsberichten und automatisierten KPI-Dashboards in die bestehenden Systeme und Prozesse von Kordia in Auftrag gegeben. Darüber hinaus verfügt Kordia über Logistik- und Materialtransportkapazitäten, die in den technischen Außendienst integriert sind und die Installation und Inbetriebnahme von Dense Air-Kleinzellen unterstützen werden.

Graham Currier, COO von Dense Air New Zealand, erklärte: "Nach neun Monaten detaillierter Prozessdefinition und Systemintegration haben wir unseren kommerziellen Netzbetrieb aufgenommen. Kordia hat bewiesen, dass sie unsere einzigartigen Serviceangebote voll und ganz unterstützen können und in der Lage sind, den Rahmen für den 'Tier 1'-Support-bereitzustellen, den unser Unternehmen und unsere Kunden benötigen."

Glen White, General Manager von Kordia Solutions New Zealand, erläutert: "Kordia kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung von Kunden mit ihren Telekommunikationslösungen zurückblicken, vom Aufbau bis zum Netzwerksupport, und wir freuen uns, mit Dense Air zusammenzuarbeiten, um die geplante Netzwerkverdichtung zu realisieren. Durch unsere Erfahrung im Bereich In-building Coverage wissen wir, dass es eine Nachfrage von neuseeländischen Unternehmen in diesem Bereich gibt, und es ist sehr zu begrüßen, dass Dense Air eine Lösung auf den Markt bringt. Wir freuen uns, dass Dense Air unseren Einsatz- und Unterstützungskapazitäten vor Ort vertraut. Wir können Dense Air dabei helfen, die Unterstützung zu leisten, die ihre Kunden benötigen."

Über DENSE AIR :

Dense Air hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und hat Spektrum-Interessen in Irland, Belgien, Portugal, Neuseeland und Australien. Dense Air bietet einzigartige neutrale "Carrier of Carriers"-Host-Kleinzellendienste an, um jedem bestehenden 4G- oder 5G-Mobilfunkcarrier oder Service Provider eine kostengünstige Verdichtung zu ermöglichen. Dense Air New Zealand hat seinen Sitz in Auckland, wo das Unternehmen seine operationellen kommerziellen Dienste verwaltet.

Medienkontakte: Paul Senior (media@denseair.net)

Über KORDIA:

Kordia ist ein stark fokussiertes, auf Telekommunikation, Informationssicherheit und Medien spezialisiertes Unternehmen. Seit mehr als 60 Jahren liefert es innovative und äußerst zuverlässige Rundfunk-, Telekommunikations- und Spezialnetzwerke in Unternehmensqualität. Es verfügt über eine starke Präsenz in ganz Neuseeland und Australien und beschäftigt mehr als 800 hochqualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Ingenieurwesen, Netzwerkbetrieb und Außendiensttechnik, die Netzwerke entwickeln, Verträge abschließen und beraten. www.kordia.co.nz

Medienkontakte: Sally Vernon (sally.vernon@kordia.co.nz)