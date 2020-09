Kundenmonitor 2020: ALDI ist top

ALDI

ALDI belegt erneut Spitzenplätze im Branchenvergleich "Kundenmonitor Deutschland*". Der jüngste Monitor bestätigt unter anderem das ausgezeichnete Vorjahresergebnis der beiden Discounter in der Kategorie "Preise im Wettbewerbsvergleich".

Auch in diesem Jahr wollte der Kundenmonitor Deutschland wissen: Wie zufrieden sind Deutschlands Kunden? Das Ergebnis: Eine der Top-Stärken der Discounter liegt - wie in den Vorjahren - beim ausgezeichneten Preis. So erreichten ALDI Nord und ALDI SÜD in der Kategorie "Preise im Wettbewerbsvergleich" zusammen wieder die Spitzenplätze im Bereich Lebensmitteldiscounter - und das bereits zum elften Mal in Folge. ALDI SÜD punktete außerdem bei der Einschätzung des Preis-Leistungsverhältnisses. "ALDI überzeugt vor allem dann, wenn Kunden die Preise im Vergleich zum Wettbewerb einschätzen sollen", erklärt Dr. Matthias Metje, Forschungsleiter der ServiceBarometer AG und verantwortlich für die Benchmark-Studie des Kundenmonitors.

Bestnoten in insgesamt 14 Kategorien

Topnoten in vielen weiteren Bereichen runden das positive Ergebnis ab. So punktet ALDI SÜD neben der "Globalzufriedenheit" mit seiner attraktiven Filialgestaltung. Top-Zufriedenheitswerte gab es von den Kunden von ALDI SÜD außerdem für die große "Auswahl an Bioprodukten", die "Auswahl an Drogerieartikeln", die "Auswahl an Nonfood Aktionsartikeln" sowie die "Übersichtlichkeit des Warenangebots".

Über den Kundenmonitor

Die Studie des Kundenmonitors zählt zu den umfassendsten unabhängigen Verbraucherstudien in Deutschland, die Erfolgskennzahlen zum Serviceniveau in über 20 Branchen bereitstellt.

*Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2020 (www.kundenmonitor.de: Rubrik: "Serviceprofile"), ServiceBarometer AG, München.

