Workaround GmbH (ProGlove)

Neuer Multi-Range Scanner MARK 3 von ProGlove wird erstmals während der LogiMAT und der EuroCIS vorgestellt

München (ots)

ProGlove stellt mit dem MARK 3 einen neuen Multi-Range Scanner vor. Der Spezialist für Wearable Barcode Scanner gibt Anwendern damit ein deutliches Plus an Flexibilität. Zudem beschleunigt MARK 3 alle gängigen Prozesse im Lager und im Produktionsumfeld. Denn MARK 3 deckt nicht nur kurze und mittlere, sondern auch lange Reichweiten ab. Dank seines Autofokus' müssen die Benutzer dabei keinerlei Anpassungen vornehmen. Der Scanner richtet sich automatisch auf den zu erfassenden Barcode aus. Interessenten haben die Möglichkeit, MARK 3 im Rahmen der EuroCIS am Stand C32 in Halle 10 sowie auf der LogiMAT am Stand C19 in Halle 6 kennenzulernen. Sowohl die EuroCIS in Düsseldorf als auch die LogiMAT in Stuttgart finden vom 31. Mai bis 2. Juni statt.

Der Hauptvorteil von MARK 3 besteht darin, dass sich die Benutzer nicht an eine Scanreichweite anpassen müssen. So lassen sich bis zu fünf Sekunden pro Scan einsparen. MARK 3 ist dank seiner erweiterten Scanreichweite auch für neue Anwendungsfälle geeignet. Etwa für solche, bei denen man von einem Fahrzeug aus im Vorbeifahren oder von einer Rampe in einen LKW scannen muss. Auf Distanzen von zehn Zentimetern bis zu sechs Metern verarbeitet MARK 3 alle gängigen 1D und 2D Barcodes. Bei größeren Barcodes lassen sich auch größere Scanreichweiten abdecken.

Wie alle Scanner der MARK Produktfamilie hat auch MARK 3 die Größe einer Streichholzschachtel und wiegt dabei nur etwa 40 Gramm. Der neue Barcode Scanner schafft bis zu 12.000 Scans pro Batterieladung und lässt sich in weniger als zwei Stunden neu aufladen. Sein robustes und spritzfestes Design (IP 65) macht MARK 3 zu einer optimalen Wahl für Industrieunternehmen mit Anwendungen im Inneren wie im Freien.