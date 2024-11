UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Flawil bleibt «kinderfreundlich»

Zürich/Flawil, 21. November 2024 – Zum dritten Mal erhielt die Gemeinde Flawil am Dienstagabend von UNICEF das Prozesslabel «Kinderfreundliche Gemeinde». Damit bekräftigt die St. Galler Gemeinde ihr Engagement, kinder- und jugendfreundliche Themen konsequent auf kommunaler Ebene zu fördern und zu verankern.

Im feierlichen Rahmen der Lägelisnacht an der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie viele Bürgerinnen und Bürger – darunter Kinder und Jugendliche – teilnahmen, nahm Flawil erneut die Auszeichnung «Kinderfreundliche Gemeinde» entgegen. «Die Gemeinde Flawil engagiert sich schon sehr lange für Kinder, Jugendliche und Familien und arbeitet seit vielen Jahren mit UNICEF zusammen. Diese Zusammenarbeit wird von beiden Seiten sehr geschätzt», sagte Markus Seitz, Delegierter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, anlässlich seiner Rede. Direkt an die Kinder und Jugendliche aus Flawil gewandt, betonte er zudem «Flawil möchte euren Stimmen mehr Gewicht geben und eure Partizipation stärken. Ihr dürft mitreden, mitentscheiden und Flawil mitgestalten. Nutzt diese Möglichkeit, denn nicht alle Kinder können dies.»

In den nächsten vier Jahren richtet die Gemeinde Flawil ihren Fokus auf drei zentrale Ziele:

Prüfung und Schaffung von generationenübergreifenden, multikulturellen Treffpunkten für Kinder, Jugendliche und Familien, die ohne Konsumzwang Raum für Begegnung und Austausch bieten. Weiterentwicklung und Etablierung neuer Informationsformen und -kanäle, um auch schwer erreichbare Familien, Kinder und Jugendliche gezielt zu erreichen. Förderung der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenssituationen.

Wichtige Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele umfassen den weiteren Aufbau eines Familienzentrums, die Schaffung von einer Soccer Box und ein mobiles Angebot für Begegnung und Spiel auf den Spielplätzen der Gemeinde. Zudem soll eine spezielle Unterseite für Kinder und Jugendliche auf der Gemeindewebsite eingerichtet werden sowie die gezielte Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener nach der obligatorischen Schulzeit.

Neben Flawil sind im Kanton St. Gallen vier weitere Gemeinden mit dem Zertifikat «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet: Buchs SG, Rapperswil-Jona, Uznach und Wil. Der Kanton unterstützt seine Gemeinden finanziell bei der Umsetzung förderlicher Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen über die UNICEF Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde»: www.kinderfreundlichegemeinde.ch

