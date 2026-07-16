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Pressemitteilung 2 «Internationale Interior Design Ausstellung «neue räume 26» Juli 2026

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REMINDER & NEWS

Die Internationale Interior- und Designausstellung «neue räume» findet dieses Jahr bereits zum 13. Mal statt. Vom 24. - 27. September 2026 werden nationale und internationale Aussteller ihre neusten Kreationen in der stimmungsvollen Halle 550 in Zürich-Oerlikon präsentieren.

This year the international interior & design exhibition «neue räume» is taking place with the 13th edition. From 24th to 27th September 2026 national and international labels are presenting furniture and accessories in the atmospheric Halle 550 Zuerich-Oerlikon.

Liebe Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren,

Dieses Jahr findet wieder die internationale Interior und Design-Ausstellung «neue räume» mit der 13. Ausgabe statt. In der Halle 550 Zürich-Oerlikon bietet die im Schweizer Veranstaltungskalender etablierte Ausstellung vom 24. bis 27. September 2026 ein spannendes Rahmenprogramm, inspirierende Sonderschauen zu aktuellen Trend-Themen sowie vielfältige Produktneuheiten und Wohnwelten internationaler und nationaler Design-Unternehmen.

Aktuelle Informationen, News über Aussteller, Sonderschauen und Young Labels sowie alle Daten im Überblick finden Sie in der beigefügten Pressemitteilung. Das aktuelle Logo «neue räume», das gesamte druckfähige Bildmaterial und die Pressemitteilungen stehen ab jetzt unter diesem Download-Link bereit. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie ihren Lesern und Leserinnen die «neue räume 26» ankündigen.

Für Rückfragen und weiteres Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne unter press@neueraeume.ch zur Verfügung.

Sämtliche Informationen werden im Pressebereich ab Mitte August auf unserer Homepage neueraeume.ch aufgeschaltet.

mit einem herzlichen Gruss, Judith Raeber für «neue räume 26»

dear media partner, Ladies and Gentleman,

The international interior and design exhibition «neue räume»is taking place for the 13th edition this year from 24th to 27th September 2026. A firm fixture in the Swiss events calendar, the trade fair at Zurich’s Halle 550 (Zuerich Oerlikon) will once again provide with an exciting framework programme, with inspiring special shows on current trends and with many new products and living environments by both Swiss and international design companies.

You can find the latest information, news about exhibitors, special shows and Young Labels, as well as an overview of all the dates, in the attached press release. The current «neue räume» logo and the whole collection of print-ready images are available from now on for download here.

We would be very happy if you could let your readers know about «neue räume 26».

If you have any questions, please do get in touch: press@neueraeume.ch

Kind regards, Judith Raeber for «neue räume 26»

All informations will be online on our homepage neueraeume.ch at mid August 2026.

For more information in english please contact us at press@neueraeume.ch

Pour plus d'informations en français nous vous souhaitons de vous adresser à press@neueraeume.ch

Per informazioni maggiori in italiano vi preghiamo di rivolgersi direttamente a press@neueraeume.ch

Judith Raeber / Pressestelle Schweiz

NR Neue Räume AG

Zweierstrasse 35

CH 8004 Zürich

+41 79 551 06 31

Judith Raeber / Pressestelle Schweiz NR Neue Räume AG Zweierstrasse 35 CH 8004 Zürich

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