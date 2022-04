ITC Infotech

PTC und ITC Infotech erweitern ihre 20-jährige Allianz und beschleunigen die Realisierung von Kundenwerten durch digitale Transformation und SaaS

Boston und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Unternehmen bündeln PLM-Experten in neuer Geschäftseinheit ITC Infotech

PTC (NASDAQ: PTC) und ITC Infotech gaben heute eine Vereinbarung zur Beschleunigung von Kundeninitiativen zur digitalen Transformation bekannt, die sich auf die Einführung der branchenführenden Windchill® Product Lifecycle Management (PLM) Software as a Service (SaaS) von PTC konzentrieren. ITC Infotech wird einen Teil des PLM-Implementierungsdienstleistungsgeschäfts von PTC übernehmen und eine neue Geschäftseinheit von ITC Infotech mit dem Namen DxP Services gründen, die die PLM-Experten beider Unternehmen vereinen wird. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen Windchill-Implementierungsservices für eine Vielzahl bestehender PTC-Kunden bereitstellen und gleichzeitig eine wachsende Zahl von Kunden in die Lage versetzen, von ihrer bestehenden, mitunter stark angepassten On-Premise-Implementierung von Windchill auf die nächste Generation von Best-Practice-SaaS umzustellen.

Die digitale Transformation und die Einführung von SaaS haben sich in allen Geschäftsbereichen durchgesetzt. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr mehr als die Hälfte aller kommerziellen Software als SaaS verkauft wird. In der Fertigungsindustrie beschleunigt sich die Kurve der SaaS-Einführung, was zum Teil auf die Covid-Pandemie zurückzuführen ist. Um diesem schnell wachsenden Marktbedarf gerecht zu werden, investiert PTC in großem Umfang, um sein gesamtes Produktportfolio über seine PTC Atlas™ SaaS-Plattform in die Cloud zu bringen. Mit dieser neuen Vereinbarung bringen PTC und ITC Infotech Fachleute aus beiden Unternehmen in einem gemeinsamen Team zusammen, das sich der Entwicklung und dem gemeinsamen Angebot von Werkzeugen und Methoden widmet, die für einen reibungslosen Übergang zu SaaS erforderlich sind.

„Als globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen hat ITC Infotech ein gemeinsames Ziel mit unserem Partner PTC: Wir wollen unsere Kunden in die Lage versetzen, SaaS als Eckpfeiler ihrer Strategien zur digitalen Transformation zu nutzen", sagt Sudip Singh, Managing Director und CEO von ITC Infotech. „PTC und ITC Infotech haben eine bewährte und vertrauensvolle Allianz, die sich in über 20 Jahren Zusammenarbeit zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden entwickelt hat. Die Gründung von DxP Services wird unsere Beziehung auf eine ganz neue Ebene heben und PTC-Kunden in die Lage versetzen, die Art und Weise, wie sie Technologie am verteilten, sicheren und agilen Arbeitsplatz der Zukunft einsetzen, zu verändern."

ITC Infotech hat erfolgreich mit Kunden zusammengearbeitet und ihnen geholfen, die Art und Weise, wie sie Technologie nutzen, zu verändern, einschließlich der Einführung von SaaS. Das tiefe Verständnis des Unternehmens für die Innovation und den Wert, der an der Schnittstelle von Technologie, Bereich und Industrie entsteht, macht es zum bevorzugten Partner seiner Kunden. Die PLM-Implementierung für Industrieunternehmen, die zunehmend als Rückgrat der digitalen Transformation angesehen wird, ist eine der Kernkompetenzen von ITC Infotech, das bereits Hunderte von PLM-Projekten weltweit erfolgreich durchgeführt hat. Diese umfassende Fachkompetenz, die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und die Tatsache, dass viele PTC PLM-Implementierungsexperten zu DxP Services stoßen werden, werden dazu beitragen, dass die Kunden einen reibungslosen Übergang erleben, wenn die neue Geschäftseinheit ihre Arbeit aufnimmt. Im Laufe der Zeit will DxP Services sein Angebot an Dienstleistungen erweitern.

„Es ist seit langem die Strategie von PTC, ein Partner-Ökosystem aufzubauen, das das Fachwissen und die Kapazitäten von Systemintegratoren nutzt, um die geschäftliche Transformation und die Einführung von Technologien bei unseren Kunden weltweit voranzutreiben", so Jim Heppelmann, President & CEO von PTC. „Gemeinsam mit ITC Infotech schaffen wir ein spezialisiertes Team, um das Potenzial unseres Windchill-Services-Geschäfts zu erschließen und die Hersteller in die Lage zu versetzen, die Vorteile von SaaS, wie Zugänglichkeit, Sicherheit und geringere Gesamtbetriebskosten, schneller zu nutzen."

Um PTCs Engagement für SaaS als Geschäftsparadigma weiter zu beschleunigen, wird das Unternehmen seine eigenen Dienstleistungsexperten auf die Vordenkerrolle in Bezug auf die Realisierung des digitalen Threads konzentrieren. Die Dienstleistungsexperten von PTC verfügen über ein einzigartiges Verständnis für den Wert, der an der Schnittstelle der Technologien geschaffen werden kann, die eine Strategie für den digitalen Faden im Unternehmen vorantreiben - CAD, PLM, Internet of Things (IoT) und Augmented Reality (AR). PTC wird dieses Know-how einsetzen, um den digitalen Wandel in der gesamten Fertigungslandschaft weiter voranzutreiben. PTC wird weiterhin Implementierungsservices für Kunden mit besonderen Anforderungen, wie z. B. Sicherheitsprotokolle der US-Bundesregierung, anbieten und gleichzeitig mit seinem globalen Partner-Ökosystem zusammenarbeiten, um digitale Thread-Initiativen voranzutreiben und mehr Kunden in die Lage zu versetzen, von den SaaS-Lösungen der nächsten Generation aus dem gesamten Technologieportfolio von PTC zu profitieren.

„Diese neue Vereinbarung mit ITC Infotech wird es PTC ermöglichen, seine eigenen Experten für professionelle Dienstleistungen neu auszurichten und eine einzigartige Vordenkerrolle in der Branche einzunehmen, um die digitale Transformation für Industrieunternehmen in den Bereichen Engineering, Fertigung und Service zu ermöglichen", fügte Heppelmann hinzu. „PTC investiert stark in SaaS-Lösungen der nächsten Generation in unserem gesamten Portfolio, und dieses Expertenteam wird die Roadmaps entwickeln, die unsere Kunden benötigen, um den Wert ihrer Technologie zu steigern und die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, völlig neu zu definieren."

Vorbehaltlich der geltenden Abschlussbedingungen wird die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal des Geschäftsjahres von PTC abgeschlossen sein. Das Management plant, die erwarteten Auswirkungen der Vereinbarung auf die Finanz- und Betriebskennzahlen von PTC während der Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis des zweiten Quartals am 27. April zu erörtern.

Informationen zu ITC Infotech

ITC Infotech ist ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen mit den Schwerpunkten Unternehmens- und Technologieberatung. ITC Infotech bietet geschäftsfreundliche Lösungen, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen und sie für die Zukunft zu rüsten, indem es digitales Fachwissen, starke branchenspezifische Allianzen und die einzigartige Fähigkeit, tiefgreifendes Fachwissen aus den Unternehmen der ITC-Gruppe zu nutzen, nahtlos zusammenführt. Das Unternehmen bietet Technologie-Lösungen und -Dienstleistungen für Unternehmen in Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe durch eine Kombination aus traditionellen und neueren Geschäftsmodellen als langfristiger, nachhaltiger Partner. ITC ist eines der führenden Privatunternehmen Indiens und ein diversifiziertes Konglomerat mit Geschäftsbereichen in den Bereichen Konsumgüter, Hotels, Kartonagen und Verpackungen, Landwirtschaft und Informationstechnologie. Weitere Informationen finden Sie im Internet: http://www.itcinfotech.com/

Informationen zu PTC

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen – lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen uns eine bessere Welt nicht nur vor, wir helfen dabei, sie zu erschaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.yeedi.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich Aussagen über die Bereitschaft der Kunden, SaaS-Lösungen für ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu übernehmen, die Entwicklung von Technologien und Methoden zur Beschleunigung des Übergangs zu SaaS, die Auswirkungen der Transaktion auf die Kunden und den erwarteten Abschluss der Transaktion, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören: Kunden könnten SaaS langsamer annehmen als wir erwarten oder konkurrierende SaaS-Lösungen annehmen; die Entwicklung von Technologien und Methoden, die den Übergang der Kunden zu SaaS beschleunigen, könnte nicht zum richtigen Zeitpunkt oder in der von uns erwarteten Weise erfolgen; es könnte zu erheblichen Störungen bei Mitarbeitern und/oder Kunden kommen, die dazu führen, dass sie ihre Beziehungen zu PTC oder ITCI beenden; und der Abschluss der Transaktion könnte nicht zum richtigen Zeitpunkt oder in der von uns erwarteten Weise erfolgen, wenn die Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden oder die Transaktion anderweitig beendet wird. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von PTC wesentlich von den prognostizierten abweichen, werden von Zeit zu Zeit in den von PTC bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten, einschließlich des jüngsten Jahresberichts von PTC auf Formblatt 10-K und der Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, näher erläutert.

PTC, Windchill, PTC Atlas und das PTC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der PTC Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.