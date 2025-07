Intuitive Surgical Deutschland GmbH

Das da Vinci 5 Operationssystem von Intuitive erhält CE-Kennzeichnung

Das da Vinci Operationssystem der fünften Generation ist jetzt für die Verwendung in Europa für diverse Eingriffe zugelassen

Freiburg im Breisgau (ots)

Intuitive, ein weltweit führendes Unternehmen in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie, gab heute bekannt, dass das da Vinci 5 Operationssystem die CE-Kennzeichnung für die Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in Europa für minimalinvasive endoskopische Eingriffe im Bauch-Beckenbereich, einschließlich urologischer, gynäkologischer und allgemeiner laparoskopischer chirurgischer Eingriffe sowie thorakoskopischer chirurgischer Eingriffe erhalten hat. Das da Vinci 5 System ist das fortschrittlichste und am stärksten integrierte System von Intuitive für die roboter-assistierte Multiport-Chirurgie und baut auf dem hochgradig funktionellen Design des da Vinci Xi Operationssystems auf.

Das System bietet über 150 Verbesserungen und reiht sich in das Portfolio von da Vinci Operationssystemen ein. Mit diesen Systemen wurden im Jahr 2024 mehr als 410.000 Patientinnen und Patienten in Europa operiert, weltweit waren es bis heute fast 17 Millionen.

"Wir freuen uns, dass das da Vinci 5 Operationssystem die CE-Kennzeichnung erhalten hat und nun in Europa eingesetzt werden kann", so Dave Rosa, Chief Executive Officer von Intuitive.

"Bei Intuitive konzentrieren wir uns darauf, Gesundheitssysteme in Europa und auf der ganzen Welt mit durchdachten Innovationen zu versorgen, die heute und in Zukunft Probleme lösen. Nach über einem Jahrzehnt sorgfältiger Entwicklung ist das da Vinci 5 System die fortschrittlichste und am stärksten integrierte Plattform, die wir jemals entwickelt haben - entworfen, um bessere Ergebnisse, Effizienz und Einblicke für die Zukunft der minimalinvasiven Versorgung zu ermöglichen", so Rosa.

Das da Vinci 5 System bietet:

Verbesserte chirurgische Sensorik zum Erzielen besserer Patientenergebnisse , einschließlich der ersten Technologie ihrer Art, die Force-Feedback ermöglicht[1], das bisher realistischste da Vinci 3D-Bildgebungssystem[2] und einer ergonomischen, immersiven Arztkonsole[2], die Erkrankungen chirurgischer Fachkräfte durch Langzeitbelastung vermindern und so deren berufliche Laufbahn verlängern kann.

, einschließlich der ersten Technologie ihrer Art, die Force-Feedback ermöglicht[1], das bisher realistischste da Vinci 3D-Bildgebungssystem[2] und einer ergonomischen, immersiven Arztkonsole[2], die Erkrankungen chirurgischer Fachkräfte durch Langzeitbelastung vermindern und so deren berufliche Laufbahn verlängern kann. Effizientere chirurgische Eingriffe durch eine größere Autonomie der Operateurinnen und Operateure[3] dank der Integration von Schlüsselkomponenten, die diese bzw. dieser per Tastendruck steuern kann, sowie durch Optimierung des Arbeitsablaufs mit einem einfach zu erlernenden System, einer universellen Benutzeroberfläche für Pflegeteams und der in das System integrierten dynamischen Unterstützung zum Automatisieren ausgewählter Aufgaben.

durch eine größere Autonomie der Operateurinnen und Operateure[3] dank der Integration von Schlüsselkomponenten, die diese bzw. dieser per Tastendruck steuern kann, sowie durch Optimierung des Arbeitsablaufs mit einem einfach zu erlernenden System, einer universellen Benutzeroberfläche für Pflegeteams und der in das System integrierten dynamischen Unterstützung zum Automatisieren ausgewählter Aufgaben. Verwertbare Erkenntnisse durch eine intelligente Plattform mit 10.000-mal mehr Rechenleistung[3] und neuen Sensoren, Software und modernen Prozessoren, die Operateurinnen und Operateuren mehr nutzbare Daten liefert, um ihre chirurgische Leistung für Patientinnen und Patienten zu quantifizieren, zu verstehen und zu verbessern.

"Wir sind davon überzeugt, dass die betriebliche Effizienz und die umsetzbaren Erkenntnisse des da Vinci 5 Systems nicht nur die Chirurgie verändern, sondern auch dazu beitragen werden, kritische Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die Gesundheitssysteme in ganz Europa konfrontiert sind", sagte Dirk Barten, Senior Vice President und General Manager für Europa bei Intuitive.

"Ich freue mich, dass Operateurinnen und Operateure sowie Pflegeteams in ganz Europa nun die Wahl zwischen dem gesamten Portfolio der da Vinci Systeme haben, einschließlich da Vinci 5, was eine größere Auswahl und Flexibilität und letztendlich eine qualitativ hochwertige Versorgung für mehr Patientinnen und Patienten in der Region bietet", so Barten.

Im Jahr 2024 wurde das da Vinci 5 Operationssystem von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA für den Einsatz bei urologischen, allgemeinmedizinischen, gynäkologischen und thorakalen Eingriffen bei Erwachsenen zugelassen.

Da Vinci 5 ist die fünfte Generation der da Vinci Operationssysteme und das neueste Mitglied der da Vinci Produktfamilie. Dazu gehören die Multiport-Systeme da Vinci X und da Vinci Xi sowie das Single Port System da Vinci SP. All diese Systeme bieten Operateurinnen und Operateuren sowie Krankenhäusern eine Auswahl hochgradig leistungsfähiger, bewährter Lösungen von Intuitive.

2025 markiert das 30. Jahr in der Entwicklung roboter-assistierter Technologien durch Intuitive mit dem Ziel, Patientenergebnisse zu verbessern, die Patienten- und Pflegeteam-Erfahrung zu optimieren, den Zugang zu minimalinvasiver Versorgung zu erhöhen und die Gesamtkosten der Behandlung zu senken. In den ersten drei Jahrzehnten des Bestehens von Intuitive führten Operateurinnen und Operateure fast 17 Millionen Eingriffe mit unserer Technologie durch und fast 90.000 von ihnen wurden weltweit in der Anwendung unserer Systeme trainiert.

Über Intuitive

Intuitive (Nasdaq: ISRG) mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der minimalinvasiven medizinischen Versorgung und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie. Zu unseren Technologien gehören das da Vinci Operationssystem und das Ion Endoluminalsystem. Durch die Kombination hochentwickelter Systeme, fortschrittlicher Lernmethoden und wertsteigernder Services unterstützen wir Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Teams, die Versorgung zu optimieren und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsere Vision ist eine weniger invasive und nachhaltig bessere Versorgung, bei der Krankheiten frühzeitig erkannt und schnell behandelt werden, damit sich die Patientinnen und Patienten wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.intuitive.com/. In unserem Newsroom finden Sie Fotos der da Vinci Operationssysteme.

Über das da Vinci Operationssystem

Das da Vinci Operationssystem gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es wurde entwickelt, um Operateurinnen und Operateure bei der Durchführung minimalinvasiver Eingriffe zu unterstützen. Die da Vinci Operationssysteme bieten hochauflösende 3D-Ansichten, eine vergrößerte Darstellung und roboter- sowie computergestützte Assistenz. Sie verwenden spezielle Instrumente, darunter eine miniaturisierte Kamera und vollständig abwinkelbare Instrumente (z. B. Scheren und Fasszangen), die zur präzisen Dissektion und Rekonstruktion tief im Körperinneren entwickelt wurden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter: https://www.intuitive.com.

Diese Pressemitteilung kann Schätzungen und Prognosen enthalten, von denen die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können.

© 2025 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos einschließlich Intuitive, da Vinci und Ion, sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

[1] Die Verfügbarkeit von Force-Feedback-Instrumenten in Europa unterliegt der zukünftigen behördlichen Genehmigung.

[2] Im Vergleich zu Systemen vom Typ da Vinci X, Xi und SP. Daten liegen Intuitive vor.

[3] Im Vergleich zum System da Vinci Xi. Daten liegen Intuitive vor.