VAPORESSO

VAPORESSO bereitet Markteinführung von XROS 3 für Anfang Dezember vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

VAPORESSO, eine weltweit führende E-Zigaretten-Marke, wird ihre neuesten Produkte, XROS 3 und XROS 3 Mini, am 28. Oktober auf der offiziellen Website einführen und voraussichtlich Anfang Dezember zum Verkauf freigeben. Das Unternehmen stellte das neue Modell vor Kurzem auf der zweitägigen Vapexpo in Paris vor.

Die XROS-Serie hat sich eine weltweite Gefolgschaft aufgebaut und gilt als eines der zuverlässigsten und leistungsstärksten E-Zigaretten-Produkte auf dem Markt. Seit der Einführung der Serie im Jahr 2020 hat das Unternehmen mehr als 40 Millionen Einheiten verkauft. XROS hat außerdem bei mehrere Gelegenheiten Beifall für sein innovatives und trendbewusstes Design erhalten, darunter einen prestigeträchtigen Red Dot Award im Jahr 2022 und mehrere Muse Design Awards.

„Im Einklang mit unserem Unternehmensmotto ,Cross the Limit' verschiebt die XROS-Serie weiterhin die Grenzen des Möglichen, wenn es darum geht, was ein E-Zigaretten-Produkt dem Kunden bieten kann", so Thalia Cheng, Chief Marketing Officer von VAPORESSO. „Wir haben das XROS 3 mit Blick auf unsere Kunden entwickelt. Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, unsere führende E-Zigaretten-Produktleistung und eine Ästhetik, die allerorts gefeiert wird, zu genießen.

XROS 3 verfügt über einen 1000-mAh-Akku mit hoher Dichte und bietet Benutzern eine solide und zuverlässige E-Zigaretten-Lösung, die mit einer einzigen Ladung 48 Stunden lang reicht. Die Typ-C-Aufladung sorgt für mehr Komfort, während die Zeichenaktivierung sicherstellt, dass sich das Produkt in der Hosentasche der Benutzer nicht ungewollt einschaltet.

Das Produkt verfügt über ein schlankes, abgerundetes Design, das sicherstellt, dass das Mundstück perfekt zwischen die Lippen des Benutzers passt und ein präzises MTL-Erlebnis bietet. Das abgerundete Ende der E-Zigarette hat ein modernes und zeitloses Design. Darüber hinaus sieht man auf der Neon-Anzeige, wie viel Akkustrom noch übrig ist. Dies kombiniert Ästhetik mit Funktionalität, um den Benutzern ein komfortables, praktisches Erlebnis zu bieten.

XROS 3 verfügt außerdem über die COREX-Aufheiztechnologie für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung, einen präzisen, anpassbaren Luftstrom und die SSS-Technologie von VAPORESSO, die ein Auslaufen verhindert. Zusätzlich zur Vermeidung von Auslaufen können Benutzer den Dampf auffüllen, ohne den Kopf entfernen zu müssen, was einen unkomplizierten Wechsel zwischen Tight-MTL- und Restricted-DTL-Hülsen ermöglicht.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine rauchfreie Welt zu schaffen und gleichzeitig die Lebensqualität seiner Nutzer zu steigern. VAPORESSO basiert auf kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrolle und beträchtlichem Engagement und entwickelt Produkte, die für alle Stufen und Stile von E-Zigaretten-Rauchern geeignet sind.

media@vaporesso.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1932307/Xros3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1847940/OV_1__2_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vaporesso-bereitet-markteinfuhrung-von-xros-3-fur-anfang-dezember-vor-301663425.html