Weltweit führender Anbieter von Life Sciences-Handelsdienstleistungen EVERSANA gibt Mitgliedschaft im europäischen Verband für Pharmazeutische Unternehmen (EUCOPE) bekannt

EVERSANA(TM), der Pionier für innovative kommerzielle Dienstleistungen für die weltweite Life-Sciences-Industrie, hat heute seine Mitgliedschaft in der European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE) bekannt gegeben, dem wichtigsten Handelsverband der Region für kleine und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Pharma, Biotech und Medizintechnik. EVERSANA wird sich einem vertrauenswürdigen Netzwerk von mehr als 1.300 forschungsorientierten Unternehmen anschließen, von denen viele therapeutische Lösungen für seltene Krankheiten sowie Zell- und Gentherapien entwickeln, um weiterhin innovative patientenorientierte Lösungen in ganz Europa anzubieten.

"Es ist uns eine große Freude, EVERSANA bei EUCOPE begrüßen zu dürfen. Ich bin sicher, dass diese Partnerschaft von gegenseitigem Nutzen sein wird, da sie die transatlantischen Kapazitäten beider Organisationen stärkt und gleichzeitig unsere Mitgliedsunternehmen unterstützt und den Patientenzugang zu innovativen Medikamenten in Europa verbessert", so Alexander Natz, Generaldirektor von EUCOPE.

"Wir sind stolz darauf, uns EUCOPE anzuschließen und ihre Mission zu unterstützen, dringend benötigte Behandlungen für Patienten in der Region effizienter und effektiver bereitzustellen", erklärte Jim Lang, CEO von EVERSANA. "In Zusammenarbeit mit EUCOPE-Experten werden wir sicherstellen, dass die globalen Kommerzialisierungsdienste von EVERSANA in vollem Umfang bereit sind, die umfangreiche Produktpipeline in der Entwicklung in Europa und darüber hinaus zu unterstützen."

Aktuell betreut EVERSANA mehr als 40 Kunden aus der Pharma- und Biotechnologie-Branche in Europa und unterstützt weltweit mehr als 500 Life-Sciences-Unternehmen. Die rasante internationale Expansion des Unternehmens umfasst mittlerweile mehr als 25 weltweite Niederlassungen und in Europa ansässige Mitarbeiter in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Irland, Bulgarien, Polen, Italien und Kroatien.

EUCOPE ist von führenden europäischen Institutionen wie der Europäischen Arzneimittel-Agentur, der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat anerkannt und verbindet ihre Mitglieder mit den Vertretern der Mitgliedstaaten, Patientenorganisationen, Gesundheitsberufen und Kostenträgern sowie mit Wissenschaftlern und anderen Branchenverbänden. Als Mitglied erhält EVERSANA Zugang zu den Kompetenzen von EUCOPE in Regierungsangelegenheiten im Bereich Recht und öffentliche Ordnung, die für die Arbeit in einem sich ständig verändernden Umfeld im Bereich Produkteinführungen und Marktzugang von entscheidender Bedeutung sind.

EVERSANASarah Zwicky Tel. +1 (414) 434 -4691

Informationen zu EVERSANA

EVERSANA(TM) ist der führende unabhängige, weltweit vertretene Anbieter von Services für die Life-Sciences-Branche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Patientenerfahrung und decken alle Phasen des Produktlebenszyklus ab, um einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, verschreibende Ärzte, Channel-Partner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Start-ups und etablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifte Life-Science-Lösungen für eine gesündere Welt. Weitere Informationen zu EVERSANA finden Sie unter eversana.com oder verbinden Sie sich über LinkedIn und Twitter.

Informationen zu EUCOPE

EUCOPE ist Europas Handelsorgan für kleine bis mittlere innovative Unternehmen im Bereich Pharma und Medizintechnik. EUCOPE mit Sitz in Brüssel vertritt mehr als 900 forschungsorientierte innovative Unternehmen und Verbände, die in der Forschung, Entwicklung von Pharmazeutika, Biotechnologien und Medizinprodukten tätig sind. Viele der Mitglieder entwickeln therapeutische Lösungen für Menschen mit seltenen Krankheiten, die wenig bis gar keine Behandlungsmöglichkeiten haben.

