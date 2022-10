Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Der Landkreis Changsha entwickelt sich mit dem Xingsha-Geist auf hohem Niveau weiter

BEIJING, China, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Der Landkreis Changsha, auch bekannt als Xingsha, im Osten der Stadt Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan, setzt anlässlich des 30. Jahrestages der Gründung der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Changsha auf den Xingsha-Geist.

Der Xingsha-Geist hebt den Lebensunterhalt der Menschen, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen, die verstärkte Unterstützung der Realwirtschaft und die Priorisierung von Innovationen in den Vordergrund.

Seit Jahren ist der Xingsha-Geist die wichtigste Kraftquelle für die Entwicklung des Landkreises Changsha.

– Der Lebensunterhalt der Bevölkerung im Fokus

Der Landkreis Changsha hat keine Mühen gescheut, um das Leben der Menschen zu verbessern.

Im Laufe der Jahre hat er darauf bestanden, 80 Prozent der erhöhten jährlichen Steuergelder für den Lebensunterhalt der Menschen auszugeben.

Man erfährt, dass Changsha seit fünfzehn aufeinanderfolgenden Jahren als die glücklichste Stadt Chinas gelistet ist.

– Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen

Der Landkreis Changsha hat die Rahmenbedingungen für Unternehmen ständig verbessert und damit eine solide Grundlage für seine industrielle Entwicklung geschaffen.

Im Jahr 2021 belegte er den ersten Platz unter den Landkreisen (kreisfreien Städten) von Hunan bei der Bewertung der Rahmenbedingungen für Unternehmen.

Die Kreisverwaltung hat die Genehmigungsverfahren gestrafft und die Online-Dienste für Unternehmen verbessert, um geeignete Dienstleistungen rund um die Uhr anbieten zu können. So dauerte es beispielsweise nur sechs Stunden, um die Zusammenarbeit zwischen Bosch und der Changsha Economic and Technological Development Zone zu genehmigen, und SAIC Volkswagen dabei zu helfen, die Online-Standortauswahl im Landkreis abzuschließen。

– Verstärkte Unterstützung der Realwirtschaft

Der Landkreis Changsha ist der industrielle Motor der Provinz Hunan. In den letzten 30 Jahren hat der Landkreis Changsha der Realwirtschaft große Bedeutung beigemessen und einen historischen Sprung von einem rückständigen landwirtschaftlichen Landkreis zu einem der fünf wohlhabendsten in China gemacht.

Der Landkreis hat hart gearbeitet und konkrete Schritte unternommen, um sich zu einem neuen Eldorado der Öffnung zu entwickeln, das stark in fortschrittlicher Fertigung und technologischer Innovation ist und hat eine große Anzahl bedeutender Fertigungsunternehmen angezogen, die sich hier niedergelassen haben.

Sany Heavy Industry Co. Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology und andere international renommierte Unternehmen der verarbeitenden Industrie haben sich im Landkreis Changsha niedergelassen und sich hier entwickelt und gefestigt.

– Priorisierung von Innovationen

Darüber hinaus ist Innovation der Schlüssel für die sprunghafte Entwicklung des Landkreises Changsha.

In den vergangenen 30 Jahren hat der Landkreis Changsha die Ansiedlung von High-Tech-Unternehmen beschleunigt und einen umfassenden, die gesamte Kette betreffenden und maßgeschneiderten Service für die im Landkreis Changsha ansässigen Unternehmen geschaffen.

Als eine der 18 typischen Reform- und Öffnungsregionen Chinas hat sich der Landkreis Changsha darum bemüht, Vorreiter der Pilot-Freihandelszone Hunan bei der institutionellen Innovation zu werden, und hat 12 institutionelle Innovationen hervorgebracht.

