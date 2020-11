Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Wuliangye präsentiert sich chinesischen Marktführern zur Förderung der digitalen Entwicklung in Asien-Pazifik

PekingPeking (ots/PRNewswire)

Der Ausschuss für digitale Wirtschaft des APEC China Business Council wurde am 19. November in Peking auf dem APEC China CEO-Forum 2020 formell gegründet. Chinas führender Baijiu-Produzent Wuliangye gehört zu den Gründungsmitgliedern und der Vorsitzende des Unternehmens, Li Shuguang, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses gewählt.

Das 2020 APEC China CEO Forum, das gemeinsam vom China Council for the Promotion of International Trade, der China Chamber of International Commerce und dem APEC China Business Council organisiert wurde, thematisiert die Produktivität angesichts der Digitalisierung. In einer eingehenden Diskussion über die Rolle der digitalen Technologien bei der Produktivitätssteigerung wurde beim Forum besonders hervorgehoben, dass China mit der Entwicklung seiner digitalen Wirtschaft die richtige Entscheidung traf.

Als Gründungsmitglied des Ausschusses für digitale Wirtschaft des APEC China Business Council wird Wuliangye die digitale Transformation weiter beschleunigen und mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten, um die Integration der digitalen Wirtschaft zu verstärken und so neue Impulse für die wirtschaftliche Erholung und soziale Entwicklung der asiatisch-pazifischen Region zu schaffen.

Als strategischer Partner des Forums nutze Wuliangye diese wichtige internationale Kooperationsplattform dazu, die Besonderheit der chinesischen Spirituosenkultur vorzustellen und er bekundete seine Entschlossenheit, eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit und Entwicklung in der asiatisch-pazifischen Region zu fördern.

Wuliangye hat sich als Vertreter der chinesischen Spirituosenindustrie während des Forums aktiv an verschiedenen Aktivitäten beteiligt und die faszinierende chinesische Spirituosenkultur erklärt.

Darüber hinaus war Wuliangye der offizielle Spirituosenlieferant des Forums und wurde von den teilnehmenden Gästen für seinen einzigartigen Geschmack und seinen Beitrag zur Trinkkultur gewürdigt.

