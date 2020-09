Doppelleu Boxer AG

Frisch in den Altweibersommer: Ein bayrisches Weizen steht Pate für die Brewmaster Limited Ed. 24 Tropical Wheat.

Erfrischende Limetten und fruchtiger Granatapfel sorgen für tropische Aromen im Glas bei der 24. limitierten Brewmaster Edition von Doppelleu.

Die Idee

Braumeister Benedikt Richter verantwortet bereits die zweite Brewmaster Limited Edition bei Doppelleu Boxer. «Natürlich wieder ein bayrisches Weizen – ein belgisches Wit haben wir mit dem Chopfab Weize bereits im Sortiment. Und als waschechter Bayer ist ein Hefeweizen nun mal mein Lieblingsbier!» erklärt Beni auf die Frage, warum denn seine zweite Brewmaster Edition wiederum ein Weizen sei. Der ursprüngliche Bayer orientierte sich am Sommer und entschied für ein sanftes Weizen mit einem etwas höheren Alkoholgehalt als gewohnt.

Der Biertyp

Das Hefeweizen liegt normalerweise bei ca. 5.5% Volumenalkohol. Mit einer Stammwürze von 15° Plato erreicht das Tropical Wheat 6.2% vol. Die typischerweise vorherrschende Aromatik von Banane und leichter Nelke sind auch in dieser limited Edition zu finden.

Besondere Zutaten

Die frischen Limetten werden in der Brauerei gehäckselt und im heissen Sud verarbeitet. Als Gegenspieler zu dieser leichten Säure ruft der Braumeister Granatapfel ins Spiel. Durch dessen intensive Fruchtigkeit ohne vorherrschende Süsse soll dem bereits fruchtigen Aroma des Bierstils Weizen eine harmonische Abrundung geboten werden. Die Granatapfelkerne jedoch sind in der Brauerei weniger willkommen, da sie sich lästig in den Filtern und Leitungen festsetzen. Deshalb wird im Kaltbereich Granatapfelsaft hinzugegeben. Durch die Vermischung mit dem Bier ist diese intensive Farbe im Endprodukt jedoch nicht wahrnehmbar.

Die Begleitung

Für die vielen warmen Abende zu Hause genau richtig: Denn was vom Grill kommt passt einfach perfekt zur Brewmaster Limited Ed.24 Tropical Wheat. Sei es Poulet süss-sauer, ein zart gegartes Lammrückenfilet mit Kräuterkruste, saftige Lammkoteletten oder ein nicht allzu scharfes Curry. Und wers eher vegetarisch mag, darf sich mit einem Insalata Caprese, Fruchtspiessen vom Grill oder Papaya Salat verwöhnen. Die optimale Trinktemperatur liegt bei 6-8 Grad.

Verfügbarkeit

Die Brewmaster Limited Edition 24 – Tropical Wheat ist verfügbar solange Vorrat in den grössten Coop Filialen der ganzen Schweiz, in allen Filialen des Rio Getränkemarktes und auf Bestellung bei jedem Getränkehändler der Schweiz oder in Winterthur und Yverdon-les-Bains direkt ab Brauerei.

Doppelleu Boxer AG Industriestrasse 40 CH-8404 Winterthur Telefon +41 52 233 08 70 Fax +41 52 233 08 71 www.doppelleuboxer.ch / www.animal.wine www.facebook.com/doppelleuboxer