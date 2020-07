Doppelleu Boxer AG

Die Doppelleu Boxer Ag wird wiederum mit 9 Medaillen vom Meininger's International Craft Beer Award ausgezeichnet

Winterthur, 30. Juli 2020: Trotz COVID-19 fand die Preisverleihung «Biere des Jahres 2020» statt – wenn auch virtuell. Insgesamt zeichnete die Jury beim 7. Meininger’s Craft Beer Award 222 Bierspezialitäten aus aller Welt aus.

Die steigende Experimentierfreudigkeit der Branche zeigt, dass alleine 17 Verkostungen in der Kategorie «Freestyle / Experimental Style» stattgefunden haben.

Von den 32 Auszeichnungen, die in die Schweiz gingen, hat die Doppelleu Boxer AG 9 für sich beansprucht. Bereits 2019 waren es acht Stück – da durften die findigen Brauer der Doppelleu Brauwerkstatt und der Bière du Boxer sogar den Titel der International Craft Brewery 2019 nach Hause tragen. Neu wurden prämiert:

- Doppelleu Double IPA Platin - Chopfab Dunkel Gold - Doppelleu Citra Double Wit Gold - 1er Cru 03 Gold - Boxer Edition Brunette Gold - Chopfab Draft Silber - Chopfab Summer Silber - Doppelleu Belgian Tripel Silber - Boxer Edition Comtesse Silber

"An insgesamt 4 Tagen in diesem Jahr haben unsere 45 Bierexperten sich durch die grossartige und vielfältige Welt der Bierspezialitäten verkostet, um am Ende nur die besten mit einer Medaille auszuzeichnen. Und dies Kategorie übergreifend, sodass auch in diesem Jahr neben bekannten internationalen Stilen wie IPA oder Porter und Stout auch klassisch deutsche und leichtere Bierstile wie Pils, Helles oder Export ausgezeichnet wurden.“, zieht Verkostungsleiter Christian Wolf ein erstes Fazit.

