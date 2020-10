Yuyu Pharma

Yuyu Pharma kündigt Einführung des globalen Anti-Korruptions-Managementsystems an

- Am 28. Oktober 2020 leitete Yuyu Pharma (CEO Robert Wonsang Yu, KRX 000220) die Einführung des Managementsystems zur Bekämpfung von Korruption ISO 37001 ein. Mit diesem Schritt soll das Compliance-System des Unternehmens gestärkt werden. Während der Feier zur Einführung von ISO 37001 am Standort von Yuyu Pharma in Seoul gab CEO Robert Wonsang Yu den Startschuss für das Anti-Korruptions-Projekt und ernannte Simon Kim, Director der Compliance-Abteilung von Yuyu Pharma, zum Leiter des Vorhabens.

Das Anti-Korruptions-Managementsystem ISO 37001 ist ein von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) veröffentlichtes System. In der Norm werden die Anforderungen für die Einrichtung, den Betrieb, die Wartung und die kontinuierliche Verbesserung eines Managementsystems zur Bekämpfung von Korruption festgelegt. Mit einem Anti-Korruptions-Managementsystem können Unternehmen effektiver gegen Bestechung vorgehen. Hierzu sollen Verfahren, Richtlinien und Kontrollen zur Förderung einer Kultur der Integrität, Transparenz und Compliance eingeführt werden. Yuyu setzt die ISO 37001 mit dem Ziel um, ein Ethikmanagementsystem auf globaler Ebene zu errichten. Die Umsetzung soll voraussichtlich sechs Monate dauern. Die Gewährung der ISO 37001-Zertifizierung soll zum ersten Quartal 2021 erfolgen.

Yuyu hatte bereits 2017 ein internes Compliance-Managementsystem entwickelt. Darüber hinaus hat Yuyu jedes Jahr einen "Self-Compliance Day" abgehalten, um eine Unternehmenskultur der Selbstverpflichtung zu fördern und den Einsatz des Unternehmens für den fairen Handel zu bekräftigen. Yuyu hat auch weitere einschlägige Maßnahmen durchgeführt, so z. B. die Bereitstellung von Handbüchern zur Self-Compliance für Mitarbeiter, monatliche Self-Compliance-Ausschusssitzungen und die Einführung eines Systems zur Überprüfung von Gewinn- und Ausgabenberichten. Im März 2020 hat Yuyu Pharma mit Kim & Chang, einer der führenden koreanischen Anwaltskanzleien, das interne Compliance-System aktualisiert, um den globalen Anforderungen gerecht zu werden.

Robert Wonsang Yu, CEO von Yuyu Pharma, merkte dazu an: "Geschäftsethik ist ein sehr wichtiges Thema. Yuyu stellt sich gegen Bestechung und Korruption mit einem Höchstmaß an Integrität und Transparenz. Mit der angestrebten Zertifizierung nach ISO 37001 in den Jahren 2020-2021 möchten wir dieses Engagement unter Beweis stellen".

Yuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein Pharmaunternehmen, das 1941 gegründet wurde. Das Unternehmen stellt pharmazeutische Produkte, medizinische Geräte und medizinische Nahrungsmittel in Südkorea und Südostasien her und vertreibt und vermarktet diese. Derzeit arbeitet Yuyu Pharma an der Entwicklung neuer Arzneimittel zur Behandlung von vergrößerter Prostata und vom Trockene-Augen-Syndrom.

Sean Yoon, hjyoon@yuyu.co.kr

