Wie immer einen Schritt voraus: AI Axess Intelligence

Anif/Salzburg (ots) - Nach ausführlicher Testphase nun im Standard-Betrieb in Axess-Skigebieten in Europa und Amerika Die digitale Alternative zum klassischen Ticket war gefragt. Das Skiticket am Handy ist die Antwort. Axess hat nach einer dreijährigen Testphase in verschiedenen Skigebieten nun die ersten Standard-Systeme in Europa und USA in Betrieb genommen. Ein drittes wird zurzeit in Vall de Nuria, Spanien installiert. Die neue Software und Technik bieten zusätzlichen ...

