Design District, ein neues dauerhaftes Zuhause für die Creative Industries auf der Greenwich Peninsula, London

Das Angebot an innovativem Arbeitsraum und erschwinglichen Mieten soll das zukünftige Wachstum dieses wirtschaftlich wichtigen Sektors unterstützen.

Heute wird in der britischen Hauptstadt das erste dauerhafte, eigens für die Kreativbranche gestaltete Quartier, der Design District, eröffnet. Dieser mit Spannung erwartete innovative, weitläufige Arbeitspark wurde von Knight Dragon konzipiert, um Kreativität und Zusammenarbeit zu fördern. Erschwingliche Mieten und ein zielgerichtetes Design sollen die Kreativbranche unterstützen.

Es ist das dritte Viertel auf der Greenwich Peninsula, einer innovativen, neuen Stadtlandschaft in London, und markiert einen entscheidenden Moment in der kreativen Geschichte der Hauptstadt. Es besteht aus einer eklektischen Mischung von 16 verschiedenen Gebäuden, die von acht zukunftsorientierten Architekten aus der ganzen Welt entworfen wurden. Das Viertel soll die kreative Innovation und das Unternehmertum - seit Jahrhunderten ein wesentlicher Bestandteil der globalen Identität Londons - bewahren und fördern.

Das Ökosystem bietet Platz für 1.800 Kreative, darunter selbstständige Kreative, ehrgeizige Start-ups, bahnbrechende Unternehmen und Branchenführer, und bietet eine Reihe unterschiedlicher Arbeitsbereiche. Eine Mischung aus kreativen Unternehmen, Marken und Einzelpersonen hat sich bereits hier angesiedelt, unter anderem QUEERCIRCLE, eine gemeinnützige LGBTQ + Organisation, Concept Kicks, ein von Daniel Bailey gegründetes Schuhdesign-Forschungsprojekt und eine Publikation sowie Brace Yourself PR, eine unabhängige Musikmarke mit einer beneidenswerten Liste von Manic Street Preachers bis hin zu bahnbrechenden Talenten wie Bodega.

"Kunst, Kultur und Design zugänglich und inklusiv zu machen, wird immer ein Schwerpunkt für uns sein. Design District ist ein aufregender und wichtiger Schritt, um Unternehmen und Einzelpersonen in allen Wachstumsphasen zu unterstützen und ihnen ein dringend benötigtes Domizil zu bieten - und das zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den Austausch von Ideen, den Aufbau von Kontakten und Innovationen, die in den letzten 18 Monaten stark gelitten haben." Kerri Sibson, Direktorin, Greenwich Peninsula.

Der Design District wird neben dem neuen Restaurant Canteen liegen, das eine Mischung aus internationalen Speisen und Getränken anbietet, dem Basketball Court, einer Dachterrasse, die zum Spielen einlädt, während man einige der kultigsten Aussichten Londons genießt, und der NOW Gallery, der progressiven Kunstgalerie der Peninsula, die im Laufe der Jahre viele innovative Ausstellungen und Mitarbeiter wie Camille Walala und Molly Goddard, beherbergt hat, The Tide, Londons erstem erhöhten Park und öffentlichen Kunstpfad, mit mehreren bedeutenden Skulpturen von weltbekannten Künstlern wie Damien Hirst, und Bureau, dem neuen Mitgliederclub für die Kreativbranche und dem ersten "On/Off-Büro" der Stadt, das auf die neue Welt der flexiblen Arbeitsabläufe in Unternehmen ausgerichtet ist.

Mit der Fertigstellung des Design District wird deutlich, dass Greenwich Peninsula seine futuristische Vision weiterverfolgt und Kreativität und Innovation in den Mittelpunkt stellt.

