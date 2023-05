Cancer Research and Biotechnology Ltd

Das neuartige Medikament CRB091 reduziert wirksam die Vermehrung von Krebszellen bei triple-negativem Brustkrebs (TNBC)

CRB091, ein neuartiger Arzneimittelkandidat, der von Cancer Research and Biotechnology AG (CRB) entwickelt wurde, hat sich als vielversprechend erwiesen, wenn es darum geht, die Proliferation von Krebszellen bei schwer zu behandelnden Krebsarten wie Darmkrebs und triple-negativem Brustkrebs zu reduzieren. Die von einem unabhängigen Forschungslabor im Vereinigten Königreich durchgeführten präklinischen Studien haben eine signifikante Verringerung der Proliferation menschlicher Krebszellen in vitro gezeigt, wobei die einzelnen Inhaltsstoffe des Produkts eine synergistische Wirkung haben.

TNBC ist die aggressivste Form von Brustkrebs bei Frauen mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von 66 % und einer sehr geringen Überlebensrate von 12 % nach Metastasenbildung. Herkömmliche Krebstherapien sind oft mit schweren Nebenwirkungen verbunden, was ihre Anwendung und Wirksamkeit einschränkt. Außerdem eignen sich zielgerichtete Therapien und neue immunologische Behandlungen nur für eine begrenzte Patientengruppe und es kann sich schnell eine Arzneimittelresistenz entwickeln. CRB091 stellt eine gut verträgliche und wirksame Therapie dar, welche die Defizite der bestehenden Behandlungen beheben könnte.

Die aktiven Moleküle von CRB091 haben sich als sicher für die Anwendung beim Menschen erwiesen. CRB rechnet mit dem Beginn der ersten klinischen Studien am Menschen in den USA in 12 Monaten. Der Antrag der FDA auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (Pre-Investigational New Drug, Pre-IND) ist für das 3. Quartal 2023 geplant, der IND-Antrag soll im 3. Quartal 2024 eingereicht werden.

Als Unternehmen für präklinische Onkologie konzentriert sich CRB auf die Entwicklung von Arzneimitteln, die die Stoffwechselkrankheiten, die die Entstehung von Krebs auslösen, bekämpfen. Durch die Bereitstellung einer besonders effektiven und gut verträglichen Therapie hat CRB091 das Potenzial, die Behandlung von triple-negativem Brustkrebs und anderen schwer behandelbaren Krebsarten erheblich zu verbessern.

Mit der an Zelllinien von menschlichen Krebszellen nachgewiesenen effektiven Wirksamkeit ist das Schweizer Startup bereit für einen bedeutenden Schritt in Richtung Anwendung der neuartigen Behandlung beim Menschen.

