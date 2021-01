The Global Center on Adaptation

GCA kündigt wichtige Anpassungsinitiativen beim Climate Adaptation Summit 2021 an

Das Global Center on Adaptation (GCA) hat heute eine Reihe von wichtigen Ankündigungen während des Klimaanpassungsgipfels (CAS2021) gemacht veranstaltet von den Niederlanden - der erste internationale Gipfel für Weltpolitiker, der den systemischen Wandel auslösen soll, der erforderlich ist, um Anpassungsmaßnahmen weltweit für eine klimaresiliente Welt zu beschleunigen. Während des Gipfels wurde die Arbeit des GCA von einer Reihe führender Politiker der Welt unterstützt, darunter Ali Bongo Odimba, Präsident von Gabun; Nana Akufo-Addo, Präsident von Ghana; Keith Mitchell, Premierminister von Grenada; Carlos Alvarado Quesado, Präsident von Costa Rica, Scheich Hasina, Premierminister von Bangladesch und Uhuru Kenyatta, Präsident von Kenia.

Der Gipfel fand statt, da die Pandemie die jüngsten Fortschritte beim Aufbau von Klimaresilienz weiter aushöhlt und Länder und Gemeinschaften für künftige Schocks anfälliger macht. Ein Bericht des GCA "State and Trends in Adaptation 2020" zeigte, dass sich die globale Finanzierung auf 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr verzehnfachen müsste, um den Schätzungen des UN-Umweltprogramms zu entsprechen, was notwendig ist, um auf eskalierende Klimarisiken zu reagieren. Ein begleitender Fachbericht "Adaptation Finance in the Context of Covid-19" schätzte, dass die Mittel für Klimaanpassung im Jahr 2020 um bis zu 10% fielen, was den jahrzehntelangen Trend der zunehmenden Anpassungsfinanzierung für Entwicklungsländer umkehrte.

Ministerieller Dialog

Zu Beginn von CAS2021 veranstaltete die GCA ihren ersten jährlichen Ministerialdialog mit über 50 Ministern und Führungskräften internationaler Organisationen, um die globale Führungszusammenarbeit zur Beschleunigung der Klimaanpassung auszubauen. In Zukunft wird es auch als jährliches hochrangiges Forum zur Anpassung an den Klimawandel dienen und als Hebel für eine globale Führungsrolle dienen, um ein Jahrzehnt der Transformation für eine klimaresiliente Welt bis 2030 voranzutreiben.

Ban Ki-moon, Co-Vorsitzender des Global Center on Adaptation, sagte:

In diesem ministeriellen GCA-Dialog hoffen wir, drei Dinge zu erreichen: einen Schritt Veränderung in der Ambition, damit die Anpassung die Finanzierung und Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient. Wir brauchen eine Änderung der Finanzierung, um Hunderte Milliarden Dollar für dieses Jahrzehnt der Transformation zu mobilisieren. Und wir müssen Partnerschaften und den Wissensaustausch stärken, um die besten Lösungen und Ansätze für alle verfügbar zu machen."

Kristalina Georgieva, Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds und Vorstandsmitglied des Global Center on Adaptation, sagte:

Der IWF verstärkt die Unterstützung für die Strategien, Investitionspläne und Fähigkeiten, die Länder benötigen, um ihre Reaktion auf den Klimawandel zu stärken. Emissionen zu reduzieren und Resilienz aufzubauen, ist Win-win-win - gut für Wachstum und Arbeitsplätze, für Gesundheit und für unseren Planeten."

John Kerry, US Climate Presidential Envoy, der die Grundsatzrede hielt, bemerkte:

Alle Länder lernen jetzt, wie man mit dem Klimawandel umgeht. Aber niemand hat alle Antworten. Je schneller wir Informationen voneinander sammeln, Daten austauschen, desto schneller können wir uns zusammentun, um das zu tun, was wir alle für notwendig halten. Je schneller wir in der Lage sein werden, gute Lösungen umzusetzen, desto schneller werden wir in der Lage sein, Einsparungen in hart gepressten Budgets auf der ganzen Welt zu erzielen."

Patrick Verkooijen, CEO, Globales Zentrum für Anpassung

Covid-19 läutete eine Ära multipler, sich überschneidender systemischer Schocks ein, die ebenso leistungsfähige und koordinierte Lösungen verlangen. Anpassung sollte im Mittelpunkt unserer Genesung stehen. Die Kombination stetig steigender CO2-Preise mit einer grünen Infrastruktur-Push kann das globale BIP in den nächsten 15 Jahren um etwa 0,7 Prozent steigern und Arbeit für Millionen von Menschen generieren. Es wird uns besser auf zukünftige Schocks vorbereiten."

African Adaptation Acceleration Program (AAAP)

Die Dringlichkeit der COVID-19 und der Klimakrisen erfordern eine beschleunigte Dynamik in Afrikas Bemühungen um Klimaanpassung. Die Afrikanische Entwicklungsbank und das Global Center on Adaptation (GCA) gaben bekannt, dass sie ihre Kräfte bündeln, um ihr komplementäres Fachwissen, ihre Ressourcen und ihre Netzwerke zu nutzen, um ein mutiges neues Africa Adaptation Acceleration Program (AAAP) zu starten. Dieses Flaggschiff-Programm wird sich auf Landwirtschaft, Infrastruktur, Jugend und innovative Finanzierung konzentrieren. Die Afrikanische Entwicklungsbank hat sich verpflichtet, 25 Milliarden Dollar als Klimafinanzierung zwischen 2020 und 2025 zu mobilisieren, von denen mindestens 50% (12,5 Milliarden Dollar) die Anpassung an den Klimawandel und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit unterstützen werden. Die Bank und die GCA werden dies nutzen, um zusätzliche 12,5 Milliarden US-Dollar mit anderen wichtigen Partnern zu mobilisieren, um afrikanische Regierungen, den Privatsektor und die Zivilgesellschaft dabei zu unterstützen, effektive Anpassungslösungen zu erweitern.

Ein Beispiel für den transformativen Ansatz der GCA und der Bank zur Beschleunigung der Anpassung ist ein bereits in Ghana laufendes Projekt zur Entwicklung ihrer ersten nationalen Bewertung der Widerstandsfähigkeit ihrer Infrastruktursysteme gegenüber dem Klimawandel. Durch die Erforschung und Präsentation der potenziellen Vorteile von Nature-based Solutions als Teil eines Investitionspakets auf Landesebene in graue und grüne Infrastruktur wird Ghana als Demonstrationsland dafür dienen, wie Kosten gesenkt und Ökosysteme verbessert werden können.

Akinwumi Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank, kommentierte den Programmstart:

Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, die Anpassungsmaßnahmen in Afrika zu beschleunigen , einem Kontinent an der Frontlinie des Klimawandels. Die heutige Ankündigung mit dem GCA markiert den Beginn einer mutigen globalen Anstrengung, um sicherzustellen, dass Entwicklungsländer über die Klimafinanzierung verfügen, die sie für die Umsetzung und Ausweitung von Klimaanpassungslösungen benötigen."

Feike Sijbesma, Co-Vorsitzender des Global Center on Adaptation, sagte:

Wir alle erleben, wie sich der Klimawandel sichtbar auf Menschen, Gesellschaften und Unternehmen auswirkt. Wir müssen einen strategischen und integrierten Ansatz zur Anpassung verfolgen und mutige Innovationen und Lösungen für diese globale Herausforderung entwickeln. Dies alles in Kombination mit unseren anhaltenden Bemühungen, den Klimawandel durch die Reduzierung unserer Emissionen zu mildern."

Jugendleitung

Im Anschluss an den Aufruf von einer Million junger Menschen aus mehr als 115 Ländern zur "Anpassung an unsere Zukunft", Akinwumi Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank und Patrick Verkooijen, CEO des GCA kündigte an, dass das African Adaptation Acceleration Program Ökosysteme stärken würde, die von Jugendlichen getragenes Unternehmertum in der Klimaanpassung und die Beteiligung von Jugendlichen an Anpassungsstrategien unterstützen; Ausweitung von Innovationen zur Anpassung an den Klimawandel durch Stärkung von Dienstleistungen zur Unternehmensentwicklung auf 10.000 Unternehmen in Jugendbesitz und 10.000 Jugendliche mit Geschäftsideen zu Arbeitsplätzen und Anpassung; Entwicklung maßgeschneiderter Fähigkeiten und Bereitstellung von Startinstrumenten für 1 Million Jugendliche, um sie auf klimaresistente Arbeitsplätze und unternehmerische Möglichkeiten bei der Anpassung vorzubereiten, und Freisetzung von 3 Mrd. USD an Darlehen für Anpassungsmaßnahmen durch innovative Jugendlicheeigene Unternehmen durch innovative Finanzinstrumente.

State and Trends Knowledge Exchange

GCA hat den State and Trends in Adaptation Knowledge Exchange (STAKE) ins Leben gerufen, um Daten, Informationen und Erkenntnisse über die Anpassung an den Klimawandel zugänglich und umsetzbar zu machen, mit dem Ziel, politische Entscheidungsträger, Fachleute, Experten und anderen Akteuren. Die neue Plattform verbindet Bereiche der Wissenschaft, Politik und Praxis durch spezielle Elemente wie das Adaptation Gateway, das Daten, Lösungen und Erkenntnisse, Communities of Practice, die State and Trends Report-Serie, und der Agenda für Anpassungsmaßnahmen, um Anpassungsmaßnahmen von einem lokalen auf einen globalen Maßstab zu beschleunigen. Das Adaptation Gateway bietet Datenvisualisierung, systematisierte Lösungen, Analysen und Einblicke in den Zustand und die Trends von Klimawandelresilienz und -anpassung.

1000 Cities Adapt Now Initiative

Während des Gipfels präsentierte der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, das 10-jährige globale Programm 1000 Cities Adapt Now. 1000 Cities Adapt Now' (1000CAN) ist ein globales Programm, das auf eine grüne und gerechte Erholung nach der CO2-19 abzielt - eine Erholung, die hilft, neue Arbeitsplätze zu schaffen, Gerechtigkeit zu verbessern und Gemeinden auf die Anpassung an Klima- und Gesundheitsgefahren vorzubereiten. Die Partner des Koalitionsnetzwerks, einschließlich der GCA, die das Programm ausrichten wird, suchten das Engagement anderer Bürgermeister, die Rolle der Städte bei der Verbesserung unserer Umwelt, des Klimas und der Gesellschaft im Vorfeld der COP26 und darüber hinaus zu stärken. Dies führte dazu, dass die gemeinsame Erklärung zur Beschleunigung der Klimaanpassung in Städten den Staats- und Regierungschefs der Welt, darunter Premierminister Mark Rutte, vorgestellt wurde.

Bürgermeister Aboutaleb beim Start sagte:

Jeden Tag beschäftigen sich Städte mit den Auswirkungen des Klimawandels und der Notwendigkeit, sich anzupassen, um widerstandsfähig zu sein. Es ist unsere Aufgabe als Bürgermeister von Städten weltweit, diese Probleme anzugehen und Lösungen zu generieren. Mit der gemeinsamen Erklärung zur Beschleunigung der Klimaanpassung in Städten unterstreichen wir unsere Ambitionen und müssen die Anpassungsmaßnahmen in 1000 Städten im kommenden Jahrzehnt beschleunigen und ausweiten."

Leben mit Wasser:

Klimaanpassung in den Deltas der Welt GCA veröffentlichte einen Bericht über Klimaanpassung in den Deltas der Welt, der eine Reihe von Fallstudien zur Anpassung an den Leuchtturm vorstellt und beschreibt, wie die Anpassung in diesen Klima-Hotspots verstärkt und beschleunigt werden kann. Der Bericht hob hervor, dass die Klimaanpassung in Deltagebieten ein komplexes Thema ist und dass das Verständnis von Deltas eine bessere, frei zugängliche Klimadatenerhebung erfordert. Der Bericht stellte auch fest, dass die Verbesserung der Klimaresilienz von Deltas jahrzehntelange und rechtliche und politische Rahmenbedingungen erfordert, die langfristige, integrierte Planungen und vorhersehbare Budgets fördern, aber gleichzeitig dringend Anpassungsmaßnahmen unverzüglich eingeleitet werden müssen.

Kostenlose globale Online-Bildungsinitiative

Die GCA kündigte an, mit der Universität Groningen in den Niederlanden zusammenzuarbeiten, um kostenlose Online-Kurse über Governance der Klimaanpassung durch FutureLearn anzubieten. Der erste Kurs bezieht sich auf Climate Adaptation Governance - Making Climate Adaptation Happen. Darüber hinaus wird die Universität Groningen ab September 2021 eine Vertiefung in Climate Adaptation Governance anbieten.

