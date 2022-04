TikTok feiert das ForYouFest und Creator*innen mit Millionen-Publikum

Berlin (ots) - TikTok, die führende Plattform für mobile Kurzvideos, hat heute erstmals Nutzer*innendaten für Europa bekanntgegeben. So suchen in Europa monatlich mittlerweile über 100 Millionen aktive Nutzer*innen auf TikTok nach kreativen, authentischen und unterhaltsamen Inhalten. Das Unternehmen verfolgt in Europa einen lokalen Ansatz mit vor Ort ansässigen Teams, welche die jeweiligen Märkte kennen und ...

mehr