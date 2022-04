Verein ALS Schweiz

Mediencommuniqué: Neue Geschäftsleiterin beim Verein ALS Schweiz

Neue Geschäftsleiterin beim Verein ALS Schweiz

Basel, 6. April 2022 – Andrea Wetz übernimmt die Geschäftsleitung des Vereins ALS Schweiz. Sie ist derzeit Geschäftsführerin der Rheumaliga beider Basel. Wetz tritt die Nachfolge des interimistischen Geschäftsleiters Jürg W. Krebs am 18. Juli 2022 an.

Der Vorstand des Vereins ALS Schweiz hat Andrea Wetz aus Aeschi (SO) zur neuen Geschäftsleiterin gewählt. Der Rekrutierungsprozess wurde von der auf NPO spezialisierten B’VM Beratung pro­fes­si­o­nell unterstützt. Sie übernimmt die Funktion von Jürg W. Krebs, der den Verein als Geschäfts­leiter auf Zeit in einer Übergangsphase erfolgreich und professionell führte.

Andrea Wetz ist seit Mai 2015 Geschäftsführerin der Rheumaliga beider Basel und verfügt über einen mehrjährigen Leistungsausweis in der Führung und Weiterentwicklung einer namhaften Organisation des Gesundheitswesens. Sie war Dozentin an der Swiss Prävensana Akademie in Bern, welche als Fach­schule für Gesundheitsberufe Lehrgänge in der medizinischen Aus- und Weiterbildung anbietet. Wetz verfügt über einen Bachelor of Arts in Health Management der Deutschen Hochschule für Prä­vention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken (Saarland) sowie ein CAS in Gesundheits­förde­rung und Prävention der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Andrea Wetz hat langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen sowie mit Institutionen des Gesundheitswesens. Ausserdem hat sie Selbsthilfegruppen aufgebaut und betreut, Patientenschulungen organisiert und Rheumabetroffene begleitet und beraten. Der Vorstand des Vereins ALS Schweiz freut sich, mit Andrea Wetz eine Geschäftsleiterin mit einem «feu sacré» ge­wonnen zu haben.

Medienkontakt

Walter Brunner, Präsident, Telefon 079 272 12 46, walter.brunner1@bluewin.ch

Weitere Informationen Tel. 044 887 17 20, info@als-schweiz.ch, www.als-schweiz.ch Spenden: IBAN CH83 0900 0000 8513 7900 1