Evolved By Nature sammelt 120 Millionen Dollar in der Serie C, angeführt von Teachers' Venture Growth, um die nachhaltige Activated Silk™-Technologie für globale Auswirkungen zu skalieren

Biotechnologieunternehmen will Lieferketten für Leder, Kleidung und Körperpflegeprodukte auf Basis synthetischer und fossiler Brennstoffe unterbrechen und die jährliche Produktionsmenge an Activated Silk™ auf 900 metrische Tonnen erhöhen

Evolved By Nature, das Unternehmen, das eine firmeneigene Bibliothek an Activated Silk™-Molekülen aus natürlichem Seidenprotein herstellt, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von 120 Millionen Dollar bekannt, die von Teachers' Venture Growth (TVG), einem Teil des 242 Milliarden kanadische Dollar schweren Ontario Teachers' Pension Plan Board, und der Senator Investment Group angeführt wird.

Die Activated Silk™-Moleküle wurden entwickelt, um die menschliche Gesundheit, die Produktleistung und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Sie dienen als erneuerbare, nachhaltige Chemikalien, bioaktive Inhaltsstoffe und neuartige Therapeutika für den Einsatz in Märkten wie Bekleidung, Körperpflege und Medizin.

Diese Finanzierung beschleunigt die Kommerzialisierung der Activated Silk™-Technologieplattform, die die globalen Märkte von der Abhängigkeit von synthetischen Stoffen und Derivaten fossiler Brennstoffe befreien und die Grenzen der regenerativen Medizin erweitern wird. Die Finanzierungsrunde fällt mit dem Start der hochmodernen, groß angelegten Produktionsanlage von Evolved By Nature zusammen, die das Produktionsvolumen auf 900 metrische Tonnen Activated Silk™ pro Jahr steigern wird.

Diese Finanzierung fördert den weltweiten Absatz der nachhaltigen Alternativen von Evolved By Nature zu den petrochemischen Beschichtungen, die heute in der Leder- und Textilindustrie verwendet werden. Im vergangenen Jahr wurden die biologisch abbaubaren Hochleistungsausrüstungen von Evolved by Nature von Modemarken wie Anya Hindmarch, Nylonfabriken wie Alpine Creations und Apex Holdings und Ledergerbereien wie Richard Hoffmans GmbH & Co. KG, Cyclica Srl und Curtidos Bengala eingesetzt.

Mit der Finanzierung wird auch die Einführung vielversprechender, leistungsstarker Activated Silk™-Inhaltsstoffe zur Verbesserung der Hautbarriere sowohl in markeneigenen als auch in fremden Körperpflegeprodukten vorangetrieben. Die Activated Silk™-Inhaltsstoffe werden als natürlicher Ersatz für Derivate fossiler Brennstoffe wie Petrolatum und aggressiver, synthetischer Inhaltsstoffe wie Retinoide dienen. Parallel dazu wird Evolved by Nature die Entdeckung von Therapeutika vorantreiben, die das Hautbild wirksam verbessern und häufig übersehene Krankheiten behandeln.

„Wir haben eine kritische planetarische Grenze überschritten. Die übermäßige Verwendung von aus fossilen Brennstoffen gewonnenen Petrochemikalien hat die Biochemie des menschlichen Körpers und die lebenserhaltenden Systeme des Planeten verändert", so Dr. Greg Altman, CEO und Mitbegründer von Evolved By Nature. „Mit der Unterstützung von TVG können wir jetzt neue Therapeutika und globale Lieferketten entwickeln, die gesündere Beziehungen zwischen Industrien und Ökosystemen fördern, wobei wir uns zunächst auf Hautbehandlungen und Hochleistungsbeschichtungen für Leder und Bekleidung konzentrieren."

„Mit dieser Investition können wir unsere Bibliothek an Activated Silk™-Molekülen nun globalen Entwicklungspartnern zur Verfügung stellen", fügt Dr. Rebecca Lacouture, Präsidentin, COO und Mitbegründerin von Evolved by Nature, hinzu. „Auf diese Weise können wir gemeinsam das Leistungspotenzial von - im Grunde - jeder Oberfläche verbessern."

Die neu errichtete Produktionsanlage von Evolved By Nature in Walpole, Massachusetts, wurde im Mai 2022 eröffnet und produziert derzeit 150 metrische Tonnen Activated Silk™ pro Jahr - eine Steigerung der Kapazität um 500 % gegenüber 2021. Diese Finanzierung unterstützt den vollen Betrieb und die Kapazität zur Erzeugung von 900 metrischen Tonnen Activated Silk™ pro Jahr im Jahr 2024. Nach Berechnungen von Evolved By Nature würde dies 900 Millionen Tiegeln petrochemiefreier Hautpflege, 150 Millionen Quadratmetern biologisch abbaubarem, polyurethanfreiem Leder, nachhaltiger Veredelungschemie für 195 Millionen Kleidungsstücke oder einem Ersatz für 7.200 metrische Tonnen biologisch nicht abbaubarer petrochemischer Tenside entsprechen, die regelmäßig über Hautreinigungsprodukte in die Gewässer gespült werden.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Nutzung von Seidenproteinen ein enormes Potenzial für die Herstellung innovativer und nachhaltiger Produkte von hoher Qualität birgt, die die Gesundheit der Menschen und des Planeten fördern", so Olivia Steedman, Executive Managing Director von TVG. „Evolved By Nature hat die überzeugende Vision, neue wissenschaftliche Grenzen zu durchbrechen, um unsere Abhängigkeit von problematischen Chemikalien zu verringern und dabei bessere, nachhaltigere Lieferketten aufzubauen. Wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Vision zu verwirklichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen."

Citigroup fungierte bei dieser Transaktion als alleiniger Platzierungsagent. Nixon Peabody vertrat Evolved By Nature.

Informationen zu Evolved By Nature

Evolved By Nature wurde 2013 in Boston, MA, gegründet und ist ein Biotechnologieunternehmen, das Lösungen für die Bedürfnisse der menschlichen Gesundheit aus erneuerbaren Quellen entwickelt. Die Biotechnologie von Activated Silk nutzt natürliche Seidenproteine, um nachhaltige Moleküle zu schaffen, die das Potenzial haben, alles, was eine Oberfläche hat, zu schützen, zu reparieren und die Barrierefunktion zu verbessern. Evolved By Nature ermöglicht die nächste Generation von Produkten, die die Gesundheit der Menschen und des Planeten fördern. Das Unternehmen hat Anwendungen für die Biotechnologie der aktivierten Seide in Textilien, Körperpflege, ästhetischen und medizinischen Behandlungen, Therapeutika und vielem mehr erschlossen, mit grenzenlosen Möglichkeiten. www.evolvedbynature.com

Informationen zu Teachers' Venture Growth

Teachers' Venture Growth (TVG) konzentriert sich auf Risiko- und Wachstumsinvestitionen in Spitzentechnologieunternehmen weltweit in der Spätphase. Wir gehen Partnerschaften mit Gründern ein, die ihr Produktangebot erweitern, geografisch skalieren und in ihren Märkten führend werden wollen. Wir bringen langfristiges Denken und aktive Investitionen ein, um bessere Unternehmen zu schaffen und die Welt zu verbessern. Wir denken global und handeln lokal durch unsere direkte Präsenz in San Francisco, Toronto, London und Hongkong.

TVG ist Teil des Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), eines globalen Investors mit einem Nettovermögen von 241,6 Milliarden C$ zum 31. Dezember 2021. Wir investieren in mehr als 50 Ländern in alles, was mit Aktien, Immobilien, Infrastruktur und Wachstum zu tun hat, um 333.000 aktiven und pensionierten Lehrern in Ontario ein Alterseinkommen zu sichern. Mit Niederlassungen in Hongkong, London, San Francisco, Singapur und Toronto verfügen unsere mehr als 350 Anlageexperten über fundiertes Fachwissen in Branchen von der Landwirtschaft bis zur künstlichen Intelligenz. Wir sind ein vollständig kapitalgedeckter, leistungsorientierter Pensionsplan und haben seit der Gründung des Plans im Jahr 1990 eine jährliche Netto-Gesamtrendite von 9,7 % erzielt. Bei Ontario Teachers' investieren wir nicht nur, um eine Rendite zu erzielen, sondern um eine bessere Zukunft zu gestalten - für die Lehrer, die wir betreuen, die Unternehmen, die wir unterstützen, und die Welt, in der wir leben.

Weitere Informationen finden Sie unter otpp.com/teachersventuregrowth und folgen Sie uns auf LinkedIn.