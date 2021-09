iRobot

Neuer iRobot-Saugroboter Roomba j7+

Mit dem neuen Saugroboter Roomba j7+ baut iRobot Corp. sein Produktportfolio weiter aus (siehe Medienmitteilung inklusive Lifestyle-Bild).

Mit dem neuen Saugroboter Roomba j7+ baut iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), führender Anbieter im Bereich Haushaltsrobotik, sein Produktportfolio weiter aus (siehe Medienmitteilung inklusive Lifestyle-Bild). Die Plattform iRobot Genius wird zudem um neue intelligente Funktionen erweitert und ist als Version 3.0 für sämtliche vernetzten Roboter des Herstellers verfügbar. Der Roomba j7 und j7+ (mit Absaugstation) ist ab sofort auf irobot.ch vorbestellbar.

Noch bis zum 15. September 2021 besteht die Möglichkeit, den neuen Roomba j7+ am Stand Nr. 21 an der «Home Fair 21»-Messe ( www.homefairswitzerland.ch ) live in Aktion zu erleben/ fotografieren/ filmen.

Ebenfalls sind nach Voranmeldung auch Interviews mit dem Schweizer CEO Roger Thalmann möglich.

Kostenlose Messe-Anmeldungen gibts hier: https://registration.homefairswitzerland.ch/

