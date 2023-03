Huanqiu.com

Guizhou auf dem Weg zu einem „Museum der Brücken"

„Die ‚Auszeichnung für Infrastruktur' geht an das Projekt Guizhou Pingtang Bridge", sagte der Moderator bei der Preisverleihung für die Outstanding Structure Award 2022, die von der International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) veranstaltet wurde. In diesem Moment konnte Yang Jian, Chefingenieur der Guizhou Transportation Planning Survey & Design Academy Co., Ltd. seine Begeisterung nicht zurückhalten und jubelte auf der Bühne.

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die Guizhou-Brücke prestigeträchtige internationale Auszeichnungen erhält. Tatsächlich gewann sie einen „Grand Slam" der globalen Brückenpreise, darunter die Gustav Lindenthal Medal, die als „Nobelpreis" im Ingenieurwesen bekannt ist. Da die Brücken von Guizhou schon oft auf internationaler Ebene ausgezeichnet wurden, riefen die IBC-Juroren bei der Bewertung sogar aus: „Hier kommt wieder eine Brücke aus Guizhou, die sofort den Preis abräumt, wenn sie auftaucht."

Überraschenderweise blieb dieser regelmäßige Top-Preisträger im Brückenbau hinter anderen Ländern zurück. Die Transportschwierigkeiten sind seit langem der Engpass, der die Entwicklung von Guizhou behindert. Als geografisches Zentrum des Südwestens Chinas hat Guizhou sein Potenzial aufgrund der bergigen Landschaft und der unzureichenden Verkehrsanbindung nicht voll ausgeschöpft, so dass die Menschen vor Ort damit zu kämpfen haben. Vor einigen Jahrzehnten begann Guizhou, sich mit dem Bau von Brücken zu befassen, und bemühte sich, Erfahrungen aus den fortschrittlichen Brückenprojekten anderer Länder wie Japan und Deutschland zu sammeln. Aufgrund seiner besonderen Karstlandschaft und der Tatsache, dass über 90 % der Landesfläche von Bergen und Hügeln bedeckt sind, konnte es jedoch nicht viel von diesen Vorgängern lernen.

„Seit meiner frühesten Erinnerung war mein Vater immer ein seltener Gast in unserem Haus. Meine Mutter sagte, er helfe Menschen beim Bau von Brücken und Straßen in Gegenden mit schlechten Verkehrsbedingungen. Als ich klein war, entwickelte ich eine unerklärliche Liebe zu Brücken, und ich wusste mehr über den Brückenbau als die anderen in meinem Alter. Die Liebe zu Brücken hat sich in meinem Herzen festgesetzt, und ich habe mich für das Hauptfach Brückenbau entschieden, um meine Träume auf Brücken zu bauen", sagte Liu Hao, Ingenieur der Huajiang-Brücke der Guizhou Bridge Construction Group.

Inzwischen hat Guizhou fast 30.000 Brücken gebaut, einschließlich der im Bau befindlichen, und über 2.000 Schnellstraßenbrücken sind noch im Bau. In Guizhou gibt es Hängebrücken, Schrägseilbrücken, Bogenbrücken und Balkenbrücken, die fast alle Brückentypen der Welt abdecken. Guizhou, das als „Museum der Brücken" bekannt ist, beherbergt fünf der zehn weltweit führenden Superbrücken über Berge und Täler.

In der Zwischenzeit wurde das Konzept des Umweltschutzes in den Entwurf und die Technik des Brückenbaus aufgenommen, was ein weiterer wichtiger Faktor für die Anerkennung Guizhous durch die internationale Gemeinschaft ist. Bei der Umgestaltung der Huayudong-Brücke schlug das Team von Yang Jian die Lösung „Rückbau nach der Konstruktion" vor, wodurch nicht nur die Umweltverschmutzung und die ökologischen Schäden durch die Explosion vermieden, sondern auch das Recycling der alten Brücke realisiert werden konnte. Damit ist die Brücke die erste „korbförmige" Straßenbrücke von Guizhou.

Darüber hinaus hat Guizhou nun seine Brückenbau-Technologien und -Designs seinen Kollegen im In- und Ausland vorgestellt. So hat Guizhou beispielsweise das Projekt zur Überquerung des Gelben Flusses in der Provinz Henan fertig gestellt und wird voraussichtlich Großprojekte in der Mongolei und in Georgien bauen.

Wie Yang Jian sagte: „Jedes Mal, wenn ich unsere Brücken sehe, freue ich mich, als würde ich mein eigenes Kind sehen." Die Brücke von Guizhou wird nun zu einem Modell im Brückenbau, das die Rolle von Guizhou als unverzichtbarer Verkehrsknotenpunkt in der südwestlichen Region festigt. Sie hilft Guizhou außerdem, sich weltweit an der Belt and Road Initiative zu orientieren, die das Konzept des Umweltschutzes in der neuen Ära und die Idee verfolgt, „dass der Bau einer Straße der erste Schritt hin zu Wohlstand ist."

