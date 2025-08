Medit

Medit stellt den neuen Medit i900 Mobility vor, der von True Mobility unterstützt wird

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Medit (www.medit.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Zahnmedizin, stellt heute den Medit i900 Mobility vor, einen intraoralen Scanner der nächsten Generation, welcher die klinischen Arbeitsabläufe vereinfacht und wirklich mobil macht.

Der Medit i900 Mobility ist die jüngste Ergänzung der Medit-Scannerreihe, der so enwickelt wurde, dass sie mit dem Tempo des zahnmedizinischen Alltags Schritt halten kann, wo immer die Behandlung auch stattfindet. Im Mittelpunkt des Erlebnisses stehen vier zentrale Säulen der Mobilität: verbesserte klinische Effizienz sowie fließendere Arbeitsabläufe, die für die Verwendung von Stuhl zu Stuhl und Raum zu Raum optimiert sind, sofortige Benutzerfreundlichkeit durch einfache Installation, verbesserte Patienteninteraktion während des Scanvorgangs sowie eine minimale Lernkurve, welche die Einführung vom ersten Scan an erleichtert.

Der i900 Mobility verändert die Art und Weise, wie medizinisches Fachpersonal arbeitet, sich bewegt und mit Patienten in Kontakt tritt, indem er Präzision mit Benutzerfreundlichkeit verbindet. Das Herzstück dieses Erlebnisses ist Medit Link Express, die erste iPad-Begleit-App des Unternehmens, die Scan- und Sende-Workflows durch eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht. Durch die Anzeige von Scans in Echtzeit sowie die integrierte Patientenbeteiligung verwandelt die App das iPad in eine nahtlose Brücke zwischen Arzt und Patient – unmittelbar, mühelos und mobil. Der i900 Mobility wurde speziell für Flexibilität entwickelt und verbindet erstklassige Software mit kompakter, reaktionsschneller Hardware, die das Scannen am Behandlungsplatz, die Zusammenarbeit im Team sowie die Pflege über den traditionellen Klinikbereich hinaus unterstützt.

Der i900 Mobility wurde für einen neuen Mobilitätsstandard entwickelt und zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

iPad-Integration über Medit Link Express – sofortiges Scannen ohne Kabel

Harmonisches, ergonomisches Design – ermöglicht komfortables Scannen über mehrere Anwendungen hinweg

Echtzeit-Scananzeige – verbessert die Patientenbeteiligung während des Scanvorgangs

Minimale Lernkurve – intuitiv vom ersten Scan an

Optimiert für den Einsatz von Stuhl zu Stuhl und Raum zu Raum – verbesserte klinische Effizienz sowie fließendere Arbeitsabläufe

30 mm Scantiefe und 10-Bit-Farbbildgebung – lebendige klinische Genauigkeit

Kontinuierliches Scannen über einen langen Zeitraum mit einer einzigen Aufladung – intelligentes Akkumanagement

Eingebautes Wi-Fi 6E - nahtlose Hochgeschwindigkeits-Konnektivität

Zusammen definieren der i900 Mobility und der Medit Link Express neu, was Mobilität in der Zahnmedizin bedeutet und wie sich das Scannen in den Praxisalltag einfügt. Ob am Behandlungsstuhl, zwischen dem klinischen Personal, beim einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Umgebungen oder jenseits der traditionellen Klinik – es ist eine fließendere, reaktionsfreudigere Art zu arbeiten. Das ist Scannen, unterstützt von wirklicher Mobilität.

Vorbestellungen für das Medit i900 Mobility sind ab dem 1. August 2025 möglich, die Auslieferung beginnt am 1. September, die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren. Medit Link Express wird ab dem 1. September im Apple App Store zum Download zur Verfügung stehen. Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.medit.com.

Informationen zu Medit

Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern sowie Lösungen für die digitale Zahnmedizin, die auf einer firmeneigenen Technologie basieren. Das Unternehmen unterstützt kollaborative Arbeitsabläufe zwischen Zahnkliniken sowie Laboren durch innovative Hardware- und Softwarelösungen. Medit hat seit 2000 seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und verfügt über eine starke globale Präsenz durch seine Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie Europa und durch ein Vertriebsnetz, das über 100 Länder umfasst.

