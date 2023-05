DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung

Live Stream: "Time to Decide Europe Summit 2023"

Wien (ots)

Über 300 Gäste nehmen am Dienstag an der von der ERSTE Stiftung und dem IWM organisierten hochrangigen Konferenz teil

Am Dienstag, den 16. Mai 2023, veranstaltet die ERSTE Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) den "Time To Decide Europe Summit 2023". 15 führende europäische Intellektuelle entwickeln Vorschläge und debattieren über mögliche Lösungen für die Zukunft Europas angesichts der Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Rund 300 Gäste werden vor Ort in Wien ein innovatives Debattenformat erleben.

Die eintägige Konferenz wurde im vergangenen Jahr unter dem Schock des russischen Einmarsches in der Ukraine ins Leben gerufen. Der "Time to Decide Europe"-Gipfel war ein integraler Bestandteil der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Krise.

Der österreichische Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, Alexander Schallenberg, wird die Begrüßungsansprache halten, ebenso wie, per Video, der Vizepräsident des Europäischen Rates, Frans Timmermans. In drei Sessions wird das Podium die Debatte des letzten Jahres fortsetzen und über Geo- und Europapolitik, aktuelle Herausforderungen für die europäische Demokratie sowie über Wirtschaft, Energie und Umwelt diskutieren.

Der Live-Stream, das Programm und die vollständige Liste der Podiumsteilnehmer:innen sind unter https://www.erstestiftung.org/de/events/time-to-decide-2023/ abrufbar (die Aufzeichnung ist ab 17. Mai verfügbar).

Über die ERSTE Stiftung: Die ERSTE Stiftung schafft Infrastrukturen und Innovation für ein Europa im Wandel, in Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Als Kernaktionärin der Erste Group hat die ERSTE Stiftung die Aufgabe, die unabhängige Zukunft eines der größten Finanzdienstleister in Zentral-, Ost- und Südosteuropa zu sichern. Als private österreichische Sparkassenstiftung ist die Stiftung dem Gemeinwohl in der Region, in der die Bank tätig ist, verpflichtet. www.erstestiftung.org

Über das IWM: Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) ist ein unabhängiges Institut für fortgeschrittene Studien in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Seit 1982 fördert es den intellektuellen Austausch zwischen Ost und West, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und zwischen einer Vielzahl von Disziplinen und Denkschulen. www.iwm.at

Time to Decide Europe Summit 2023

16. Mai 2023, 13.30 Uhr - 19.30 Uhr

Grand Hall, Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Der Live Stream ist hier verfügbar: https://youtu.be/4Ii3_xh7xI8