Aviso: #TimeToDecide22: Fragen zur Zukunft der EU, der Ukraine, Russlands und der Westbalkanländer

Wien (ots)

Live Stream des Summit von 9:00 Uhr – 20:00 Uhr

Am 20. Mai diskutieren führende europäische Intellektuelle Thesen und Lösungsansätze für Europa, die Westbalkanländer, die Ukraine und Russland. Auf Initiative der ERSTE Stiftung in Kooperation mit dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) entsteht ein zukunftsorientierter und wertebasierter Beitrag zu Friedenslösungen, der Europa als Ganzes im Blick hat.

Time To Decide Europe Summit 2022 am Freitag, 20. Mai von 9:00 Uhr – 20:00 Uhr Das Programm und der Live-Stream ist hier abrufbar: https://www.erstestiftung.org/en/events/time-to-decide/

Die Veranstaltung findet durchgehend in Englisch statt.

Zu Beginn werden Beiträge von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dem Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, erwartet (jeweils online). Die fünf moderierten Dialoge von zwei Personen werden von rund 20 Expert:innen in der Diskussion ergänzt:How should Ukraine be rebuilt after the war?What lessons can we draw from the Balkans?Is it Central Europe’s moment in Europe now?How will the European Union be transformed?What will the future be for Russia?Folgende Expert:innen werden teilnehmen:

Dimitar Bechev (Director, European Policy Institute), Franziska Brantner (Parliamentary State Secretary, German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action), Marina Davydova (theatre critic, director, playwright and producer), Nikola Dimitrov (Non-Resident Fellow at the Institute for Human Sciences (IWM)), Ivana Dragičević (Editor-at-Large, N1 Television), Florence (Deputy Director, European Union Institute for Security Studies), Misha Glenny (Rector, Institute for Human Sciences (IWM)), Heather Grabbe (Director, Open Society European Policy Institute), Stephen Holmes (Walter E. Meyer Professor of Law at New York University), Anna Jermolaewa (Russian Artist in Vienna), Gerald Knaus (Chairman, European Stability Initiative), Ivan Krastev (Permanent Fellow, Institute for Human Sciences (IWM)), Olivia Lazard (Europe’s Futures Fellow, Institute for Human Sciences (IWM), Visiting Scholar, Carnegie Europe), Stefan Lehne (Visiting Fellow, Carnegie Europe Brussels), Márta Pardavi (Co-Chair, Hungarian Helsinki Comittee), Serhii Plokhy (Mykhailo S. Hrushevsky Professor of Ukrainian History, Harvard University). Susanne Scholl (writer, journalist and former ORF correspondent in Moscow), Sławomir Sierakowski (Senior Fellow, German Council on Foreign Relations), Zsuzsanna Szelényi (Director, Democracy Institute Leadership Academy), Nathalie Tocci (Director, Istituto Affari Internazionali Rome), Maxim Trudolyubov (Editor-at-Large, Meduza), Ivan Vejvoda (Permanent Fellow, Institute for Human Sciences (IWM)), Karolina Wigura, (Sociologist, Robert Bosch Academy Fellow Berlin, Member of the Board at Kultura Liberalna Foundation in Warsaw), Želimir Žilnik (Serbian film director).

Inhaltliche Kuratorin der Tagung ist Dessy Gavrilova