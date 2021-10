Blue Matter Consulting

Blue Matter eröffnet Büro im indischen Mumbai

San Francisco (ots/PRNewswire)

Blue Matter, ein führendes Unternehmen für strategische Beratung mit Fokus auf die Life-Sciences-Branche, verstärkt seine Präsenz in Asien und eröffnet ein Büro in Mumbai, Indien. Damit verbessert das Unternehmen seinen weltweiten Kundenservice deutlich. Das Büro in Mumbai wird das sechste Büro des Unternehmens sein, welches bereits Niederlassungen in San Francisco, New York, London, Berlin und Zürich betreibt.

Blue Matter ist nicht ganz neu in Mumbai: Das Unternehmen baut dort bereits seit sechs Monaten nach und nach ein Team auf. Das physische Büro wird diesen Monat eröffnet. Es verleiht ein Gefühl der Beständigkeit und steht für das Engagement von Blue Matter in der Region. Ashwin Dandekar, Managing Partner, erklärte: "Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere teamorientierte Kultur und das Gefühl von Kameradschaft. In Mumbai wollen wir die gleiche Unternehmenskultur aufbauen, und das physische Büro ist der Schlüssel dazu."

Das Büro in Mumbai werde die gesamte Bandbreite der Fähigkeiten von Blue Matter unterstützen und als Brücke zur weiteren Asien-Pazifik-Region dienen, so Dandekar. "Wir freuen uns auf Indien als fantastische Quelle an Fachkräften für unser Team und glauben, dass uns unsere Präsenz hier dabei helfen wird, ein wirklich globales Spektrum an Fähigkeiten zu entwickeln. Wir lassen uns in Indien nieder, um unser derzeitiges Geschäft zu unterstützen, aber auch, um neue Geschäfte in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum zu entwickeln", erklärte er weiter. Außerdem werde das Büro auch als "Innovationslabor" dienen, um neue Fähigkeiten und Serviceangebote zu entwickeln, so Dandekar.

Informationen zu Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein Unternehmen für strategische Beratung in der Life-Sciences-Branche. Von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien aus betreut Blue Matter Pharma- und Biotech-Unternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, ihren Wert auf Produkt-, Portfolio- und Unternehmensebene zu maximieren, wobei der Schwerpunkt auf der kommerziellen Strategie für komplexe Therapien in der Entwicklungs- und Einführungsphase liegt. Blue Matter verfügt über umfassende Erfahrung in einer ganze Reihe von Therapiefeldern, wobei der Schwerpunkt auf Onkologie und seltenen Krankheiten liegt.

