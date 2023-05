REC Group

REC spendet Solarmodule für klimafreundliche Kita-Sanierung nach Flutkatastrophe

Solarmodulhersteller und Installationspartner beweisen: Klimaschutz und soziales Engagement gehen Hand in Hand.

Die REC Group, ein international führendes Solarenergieunternehmen setzt sich auf vielen Ebenen für Nachhaltigkeit ein. Das beweist auch das Engagement in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Stadt im Ahrtal war besonders von der Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen. Vor wenigen Wochen nun konnte die Kindertagesstätte im Stadtteil Bachem wieder ihre Türen öffnen – vollständig saniert und mit einer Hochleistungs-Solaranlage auf dem Dach. Die 26 REC Alpha Pure Module für die 9,8 kW-Anlage sind eine Spende der REC Group. Installiert wurden sie vom langjährigen REC Certified Solar Professional Jürgen Hilft, der seine Arbeitszeit sowie die Wechselrichter und das Gestell-System gespendet hat.

„Wir freuen uns, einen Beitrag zu einem klimafreundlichen Neuanfang hier in Bachem leisten zu können", erklärt Reinhard Lampe, Vice President Sales und Marketing EMEA, REC Group. „Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur, uns für erneuerbare Energien einzusetzen, sondern auch gesellschaftlich etwas zu bewirken. Darum freuen wir uns, hier im Ahrtal zum Wiederaufbau und zu einer klimafreundlichen Zukunft beizutragen. Unser besonderer Dank gilt dabei Jürgen Wiechert, der sofort bereit war, sich mit seinem so treffend benannten Unternehmen „Jürgen Hilft" unserem Vorhaben anzuschließen und die Idee in die Tat umzusetzen." Im vergangenen Jahr hatte Herr Wiechert mit seinem Unternehmen den REC Excellence Award als „Promoter of the Year" gewonnen, Ende April 2023 feierte er seine erste Store-Eröffnung in Gummersbach.

Für Jürgen Wiechert, Geschäftsführer von Jürgen Hilft, war der Einsatz selbstverständlich: „Als der Anstoß von REC kam, war für uns sofort klar, dass wir mithelfen wollten. ‚Glück steht über Geld' ist Teil unserer Firmenphilosophie, genau wie ‚Gutes versprechen und das Beste liefern'. Beide Grundsätze konnten wir hier quasi 1:1 umsetzen. Und die REC Alpha Pure Module werden noch starke Leistung bringen, wenn die Kita-Kinder von heute eines Tages selbst ihre Kinder herbringen."

Die Panele der Serie REC Alpha Pure sind Ergebnis des ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes der REC Group. Bei der Produktion wird auf das sonst übliche Blei verzichtet, sodass die Module sogar der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entsprechen. Solarmodule sind von dieser Richtlinie zwar ausgenommen, aber REC war es wichtig, die Umweltauswirkungen von Produkten möglichst gering zu halten. Bei der Produktion wird seit Jahren darauf geachtet, möglich wenig Wasser und Energie zu verbrauchen. Neben der extrem hohen Effizienz und langen Lebensdauer der Module waren dies Gründe dafür, dass die Alpha Pure Serie preisgekrönt wurde. Bei REC ist man überzeugt, dass sich auch und gerade die Branche der erneuerbaren Energien daran messen lassen muss, welche Umweltauswirkungen ihre Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg haben – von Produktdesign und Entwicklung über Herstellung, bis hin zum Recycling. Das gesellschaftliche Nachhaltigkeitsengagement der REC Group umfasst neben Hilfsprojekten wie dem Kita-Solardach in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch Initiativen in Himalaya, Australien oder den USA .

Über REC Group

REC Group ist ein international führendes Solarenergieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Verbrauchern durch hochwertige Solarmodule mit einer führenden Leistungsdichte den Zugang zu sauberer und erschwinglicher Solarenergie zu ermöglichen. Getreu dem Motto „Solar's Most Trusted" ist REC bekannt für patentierte Innovationen und vielfach preisgekrönte Produkte, die sich durch eine zuverlässige langfristige Leistung auszeichnen. Die hohe Zuverlässigkeit basiert auf einer fortschrittlichen und hocheffizienten Fertigung mit Industrie 4.0-Verfahren. Das 1996 in Norwegen gegründete Unternehmen setzte schon immer auf einen geringen CO2-Fußabdruck seiner Solarmodule und Materialien. REC Group hat seinen Hauptsitz in Norwegen, Produktionsstätten und einen operativen Geschäftssitz in Singapur und regionale Zentralen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Seit Dezember 2021 gehört REC zu Reliance Industries Limited, Indiens größtem privatwirtschaftlichen Unternehmen mit einem Umsatz von 104,6 Mrd. USD.

Weitere Informationen unter recgroup.com

Über die Jürgen Hilft GmbH

Die Jürgen Hilft GmbH ist ein überregionaler Anbieter für Photovoltaikanlagen, Speichersysteme und Wallboxen. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst zukünftig neben Solarleistungen auch Wärmepumpen und die Vermittlung von regenerativem Börsenstromverträgen. Seit der Gründung 2019 hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter in Deutschland entwickelt, mit Niederlassungen in Engelskirchen, Kerpen und Gummersbach. Zukünftig wird Jürgen Hilft an weiteren Standorten in Deutschland vertreten sein.

