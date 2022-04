Nagarro

Jahresbericht 2021: Ein Jahr der Expansion für Nagarro, dem Marktführer für Digital Engineering

Umsatz wächst währungsbereinigt um 28,6 % im Vergleich zum Vorjahr; bereinigtes EBITDA beträgt 14,6 % des Umsatzes

Nettozuwachs von über 5.000 Mitarbeiter:innen

Aufnahme in SDAX und TecDAX gehören zu den Meilensteinen im Jahr 2021

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, hat heute seine geprüften Finanzzahlen für das Jahr 2021 vorgelegt, das erste vollständige Jahr als unabhängiges Unternehmen. Neben dem starken Wachstum stellte die Aufnahme in den SDAX und den TecDAX der Deutschen Börse besondere Highlights des Geschäftsjahres 2021 dar. Die Dienstleistungen von Nagarro erlebten eine starke Nachfrage, während das Angebot an Fachkräften nach wie vor eingeschränkt blieb. Die Umsatzerlöse stiegen von 430,4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 546,0 Millionen Euro im Jahr 2021, was einem Wachstum von 26,9 % entspricht. Währungsbereinigt betrug das Umsatzwachstum im Jahr 2021 28,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gross Profit stieg 2021 auf 154,4 Millionen Euro von 140,2 Millionen Euro im Jahr 2020. Die Gross Margin sank von 32,6 % im Jahr 2020 auf 28,3 % im Jahr 2021. Das bereinigte EBITDA stieg um 4,6 % von 76,2 Mio. € (17,7 % des Umsatzes) im Jahr 2020 auf 79,7 Mio. € (14,6 % des Umsatzes) im Jahr 2021. Es sei darauf hingewiesen, dass in den Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 die Einflüsse der Gehaltskürzungen als Reaktion auf den Ausbruch der Covid-19-Pandemie enthalten waren.

Das EBITDA stieg um 4,1 Mio. € von 66,2 Mio. € im Jahr 2020 auf 70,3 Mio. € im Jahr 2021. Das EBIT stieg um 1,2 Mio. € von 44,5 Mio. € im Jahr 2020 auf 45,7 Mio. € im Jahr 2021. Das Ergebnis der Periode stieg um 5,6 Millionen Euro auf 30,0 Millionen Euro im Jahr 2021 gegenüber 24,4 Millionen Euro im Jahr 2020.

Der Geschäftsbericht enthält auch die Ergebnisse für das vierte Quartal 2021. Die Umsätze im vierten Quartal 2021 stiegen im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 48,7 % und im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 15,0 %.

Sandeep Anand, Managing Director, sagte: "Nagarro profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach digitalen Engineering-Dienstleistungen. Gleichzeitig zeigt dieses schnelle Wachstum aber auch, wie belastbar und agil das Organisationsdesign und die Kultur von Nagarro sind."

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des "Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte press@nagarro.com

