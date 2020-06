Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe

Sternschnuppen leuchten trotz Corona

Was, wenn die langersehnte Wunscherfüllung aufgrund der Corona-Einschränkungen abgesagt werden muss und die Durchführung in den Sternen steht? Mit viel Fantasie und einem neuen Angebot bringt die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe trotzdem Freude und Abwechslung in den Alltag von Kindern mit einer Krankheit oder Behinderung.

Viele Herzenswünsche konnten in den letzten Wochen nicht erfüllt werden. Um den Sternschnuppe-Kindern dennoch Abwechslung in den Alltag zu bringen und ihnen zu zeigen, dass sie und ihr grosser Traum nicht vergessen sind, hat sich die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe einiges einfallen lassen. So entstand beispielsweise das Sternschnuppe-Traumbuch mit zwölf berührenden Geschichten über das "Träumen und Wünschen". Von den Kinderkliniken wurde das Angebot rege genutzt, Spiel- und Bastelmaterial für ihre jungen Patientinnen und Patienten zu bestellen, das von der Sternschnuppe finanziert wurde.

Persönliche Geburtstagsgrüsse für über 750 Kinder

"Weil neben den Wunscherfüllungen auch Geburtstagsfeste ausfallen mussten, haben wir den Sternschnuppe-Kindern, die in der Zeit des Lockdowns Geburtstag feierten, eine persönliche Geburtstagskarte geschrieben. Wir waren selbst erstaunt, dass wir in den 10 Wochen über 750 Karten verschickt haben", sagt Lucia Wohlgemuth, Co-Geschäftsleiterin der Stiftung. "Die vielen Rückmeldungen haben uns gezeigt, wie sehr unsere Geste von den Familien geschätzt wird."

Jetzt leuchten auch Geburtstagssterne

Aus dieser Idee entwickelte die Stiftung nun ein neues Angebot: die Geburtstagssterne. Diese bringen Sternschnuppe-Kindern an ihrem besonderen Tag etwas Lebensfreude nach Hause, gleichzeitig ermöglichen sie Künstlerinnen und Künstlern einen Auftritt. Für jeden Monat werden neue Kinder ausgelost, die Geburtstag feiern. Zu gewinnen gibt es eine Sternschnuppe-Torte und eine Geburtstagsanimation, z.B. mit einer Zauberin, einem Clown oder einer Schminkkünstlerin. Auch für die Dekoration im Sternschnuppe-Stil und eine Einladungskarte ist gesorgt. Bereits im Juli finden die ersten dieser Geburtstagsfeiern statt.

Tolle Sommerangebote mit neuen Freizeitsterne-Partnern

Mit den ersten Lockerungen sind nun auch viele Freizeitaktivitäten wieder möglich. Den Familien bietet die Stiftung diesen Sommer vier neue, attraktive Angebote, die sie dank der Sternschnuppe-Karte kostenlos besuchen können: Wer gerne in luftiger Höhe unterwegs ist, wird einen Ausflug mit der Niederhornbahn bestimmt geniessen. Etwas beschaulicher ist eine Ausfahrt auf dem Neuenburger-, Murten- oder Bielersee. Im Graubünden öffnet das Arosa Bärenland den Familien die Tore und der Swiss Vapeur Parc am Genfersee lässt die Herzen von grossen und kleinen Eisenbahnfans höherschlagen. Mit diesen sowie 34 weiteren Freizeitangeboten trägt die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe dazu bei, dass in diesem speziellen Sommer auch für Kinder mit einer Krankheit oder Behinderung unvergessliche Erlebnisse in der Schweiz möglich werden.

Das Team der Stiftung arbeitet mit viel Energie auch wieder daran, jene Wünsche zu erfüllen, die in der Schweiz und im nahen Ausland ermöglicht werden können. Kein Kind soll auf die Erfüllung seines Herzenswunsches verzichten müssen. Es bleibt höchstens etwas mehr Zeit, sich darauf zu freuen.

Die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe

Ziel der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe ist es, Freude und Abwechslung in das Leben von Kindern und Jugendlichen zu bringen, die mit einer Krankheit, Behinderung oder mit den Folgen einer schweren Verletzung leben.

Seit 1993 hat es sich die Stiftung zur Aufgabe gemacht, für diese Kinder einen Stern vom Himmel zu holen, indem sie ihren innigsten Herzenswunsch erfüllt. Zudem offeriert sie Freizeitsterne, abwechslungsreiche Freizeitangebote für Familien und Gruppen mit betroffenen Kindern, und unterstützt Sternenprojekte - erlebnisorientierte Projekte von Institutionen - finanziell.

Die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe ist eine schweizweit tätige Non-Profit-Organisation mit Geschäftsstellen in Zürich und Lausanne. Bei ihrer Arbeit wird sie von einem ehrenamtlich tätigen Stiftungsrat, einem Beirat und zahlreichen Freiwilligen unterstützt.

