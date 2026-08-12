Laverana GmbH

Demi Vollering gewinnt die Tour de France Femmes 2026 - lavera pflegt FDJ UNITED-SUEZ mit Naturkosmetik

Hannover (ots)

"Ich bin überglücklich. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", sagt Vollering nach dem Triumph. Doch der Weg dorthin war alles andere als leicht. Stundenlange Fahrt unter freiem Himmel, intensive UV-Strahlung, Wind und Schweiß - die Tour fordert nicht nur den Körper, sondern auch die Haut. Für Vollering und ihre Teamkolleginnen war die Antwort darauf eine bewusste: Naturkosmetik. "Wenn wir täglich stundenlang draußen fahren, müssen wir nicht nur geschützt sein - es darf uns auch nicht belasten. Da ist Naturkosmetik für uns die beste Wahl."

lavera begleitete das Team FDJ UNITED-SUEZ mit einer Pflegeroutine, die sich dem Rhythmus der Tour anpasste. Bevor die Fahrerinnen in den Sattel stiegen, legte der Anti-UV Fluid SPF 50 den Grundstein - Schutz vor einer Sonne, die auf den Etappen keine Gnade kennt. Der Natural & Strong Deo Stick tat seinen Teil, still und ohne Aufhebens, durch Hitze, Wind und stundenlange Belastung. Und was nach dem Zieleinlauf folgte, war mindestens genauso wichtig: die wohltuende Dusche. Mit dabei das Energize Me Duschgel. Die Glow by Nature Body Lotion gab der Haut zurück, was die Tour den Fahrerinnen abverlangt hatte - eine stille Vorbereitung auf das, was am nächsten Morgen wieder wartet.