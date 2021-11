CROWDLITOKEN erwirbt mit neuen CEO Dadvan Yousuf Immobilie / Token-Verkauf gestartet

CROWDLITOKEN AG

Das Liechtensteiner FinTech-Unternehmen CROWDLITOKEN AG stellt unter der Führung des neuen CEOs Dadvan Yousuf den Erwerb einer weiteren Schweizer Immobilie vor. Ab sofort können sich Investoren aus ganz Europa ab 100 CHF/EUR über digitale Wertpapiere (Tokens) beteiligen.

Die Gewerbeliegenschaft im Zentrum von Heimberg BE mit Büro- und Verkaufsflächen hat einen Marktwert von rund CHF 5.65 Millionen Schweizer Franken. Der jährliche Mietertrag beträgt rund CHF 285'000, was einer überdurchschnittlichen Bruttorendite von über 5.1% entspricht. Die Liegenschaft ist voll vermietet und es bestehen langfristige Mietverträge.

CEO Dadvan Yousuf: "Attraktivität der Heimberger Immobilie ist überzeugend"

"Das erste Beteiligungsangebot kurz nach meinem Start bei CROWDLITOKEN zeigt, was ich für die Zukunft plane: Hochattraktive Immobilien auf die Plattform bringen und der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Ab heute kann jeder Anleger ab 100 CHF seine Tokens platzieren und so von der Rendite profitieren", so Dadvan Yousuf, CEO der CROWDLITOKEN AG.

Hier finden Sie weitere Informationen zu der Immobilie in Heimberg BE: www.crowdlitoken.com/immobilien

Über CROWDLITOKEN

Die CROWDLITOKEN AG ist ein Liechtensteiner Fintech-Unternehmen, das Investoren bereits ab 100 CHF Zugang zu einem europäischen Immobilienportfolio verschafft. Die Grundlage bilden immobiliengebundene Security Tokens - genannt "CRTs" - die einer digitalen Repräsentation einer Anleihe entsprechen. Die Anleihe kombiniert die Vorteile direkter und indirekter Immobilienanlagen und der Vertrieb ist seitens der FMA im EWR-Raum und der Schweiz möglich.