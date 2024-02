Guide Sensmart

Guide Sensmart präsentierte auf der JAGD & HUND 2024 ein neues Infrarot-Nachtsichtgerät

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Die sechstägige JAGD & HUND 2024, eine der größten Jagdmessen in Europa, endete am 4. Februar. Diese jährlich organisierte Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Aktivitäten für passionierte Jäger und an Jagd, Natur und Hund interessierte Personen.

Guide Sensmart präsentierte auf der Messe stolz sein neuestes multispektrales Fusions-Wärmebildmonokular der TL-Serie. Die Besucher am Stand von Guide Sensmart waren beeindruckt von den beeindruckenden Funktionen und Eigenschaften der TL-Serie. Diese Serie ist das erste multispektrale Fusions-Wärmebildmonokular von Guide Sensmart, das Infrarot, sichtbares Licht und Entfernungsmessung durch Laser Ranging kombiniert, um erstklassige, kontrastreiche Bilder bei allen Außenbedingungen zu erzeugen. Das kompakte und leichte Design in Verbindung mit der All-in-One-Infrarotsichtlösung unterstützt den Benutzer bei der effizienten Suche, Beobachtung und Ortung von Zielen.

Diese neueste Ergänzung der Produktpalette von Guide Sensmart verdeutlicht das Engagement des Unternehmens, die Grenzen der Innovation in der Wärmebildindustrie zu erweitern. Guide Sensmart leistet weiterhin Pionierarbeit, und die TL-Serie zeugt von dem Bestreben des Unternehmens, Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik anzubieten.

Die British Shooting Show ist vom 23. bis 25. Februar 2024 im National Exhibition Center in Birmingham, Großbritannien, geplant. Im Rahmen der Veranstaltung wird Guide Sensmart eine Reihe von innovativen neuen Infrarot-Nachtsichtgeräten vorstellen. Die Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand in HALLE 5 E12 zu besuchen, um die beeindruckenden visuellen Möglichkeiten der neuen Infrarottechnologie und der hochwertigen Produkte kennenzulernen.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart ist ein Hersteller von systematischen Infrarot-Wärmebildprodukten und hat ein Vertriebsnetz, das 70 Länder und Regionen weltweit abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideir.com/.

