DAZN

DAZN ist führend im europäischen Fußball und wird bis 2031 zur Heimat der UEFA Champions League in Österreich sowie der UEFA Europa League und UEFA Conference League in der Schweiz

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München (ots)

DAZN wird ab der Saison 2027/28 die neue Heimat der UEFA Champions League in Österreich bis 2031 und zeigt 186 Live-Spiele pro Saison

In der Schweiz sichert sich DAZN ab 2027/28 die kompletten Live-Rechte an der UEFA Europa League und der UEFA Conference League

DAZN unterstreicht damit seine Rolle als führende Plattform für Fußball-Fans mit dem stärksten länderübergreifenden Rechteportfolio in Europa

Der beste Fußball gehört uns: Nur mit DAZN ist jeder Tag Spieltag mit der Bundesliga, inkl. der Samstags-Konferenz und allen Sonntags-Spielen, der Serie A, Ligue 1, LALIGA, FA Cup und bis 2027/28 der UEFA Champions League - alles an einem Ort, nur auf DAZN

DAZN setzt seinen konsequenten Wachstumskurs im europäischen Spitzenfußball fort und unterstreicht seine führende Rolle als Heimat der wichtigsten Klubwettbewerbe Europas. Mit neuen langfristigen Rechten in Österreich und der Schweiz sowie der bestätigten Zukunftsperspektive in Deutschland festigt DAZN seine Position als zentrale Plattform für europäischen Top-Fußball.

DAZN wird neue Heimat der UEFA Champions League in Österreich

Ab der Saison 2027/28 übernimmt DAZN die umfangreichsten Übertragungsrechte an der UEFA Champions League in Österreich und wird bis mindestens 2031 zur neuen Heimat der Königsklasse. Insgesamt 186 Live-Spiele pro Saison, darunter alle Mittwochsspiele sowie alle Dienstagsspiele bis auf eine Partie, laufen exklusiv auf DAZN als Einzelspiele und in der Konferenz mit bis zu sieben Spielen parallel.

Mit dabei sind die größten Klubs Europas wie Real Madrid, Manchester City, der FC Bayern München oder Paris Saint-Germain sowie regelmäßig auch österreichische Topteams wie Red Bull Salzburg oder Sturm Graz. Ergänzt wird das Live-Angebot durch umfassende Highlight-Pakete und Re-Lives aller DAZN-Spiele.

DAZN sichert sich die komplette UEFA Europa League und UEFA Conference League in der Schweiz

Parallel dazu baut DAZN sein Angebot in der Schweiz weiter aus und überträgt ab 2027/28 alle Spiele der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live und exklusiv. Insgesamt 342 Spiele pro Saison bringen internationalen Spitzenfußball, große Namen und intensive K.o.-Duelle in die DAZN App.

In den vergangenen Jahren waren regelmäßig internationale Klubs wie Manchester United, AS Rom, Real Betis oder Eintracht Frankfurt für die Wettbewerbe qualifiziert. Daneben stehen auch Schweizer Teams wie die Young Boys Bern, der FC Basel, Servette FC oder der FC Lugano im Fokus. Damit stärkt DAZN seine Rolle als führende Plattform für internationalen Klubfußball auch im Schweizer Markt nachhaltig.

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region und Belgien, sagt: "Die jüngsten Erwerbe der UEFA-Rechte für die Champions League in Österreich sowie für die Europa League und die Conference League in der Schweiz unterstreichen die Ambitionen und die Stärke von DAZN in der DACH-Region. Mit diesen Ergänzungen unseres bereits umfangreichen Portfolios an Weltklasse-Klubfußball bringen wir noch mehr Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz näher an die größten Abende des europäischen Klubfußballs heran und festigen die Position von DAZN als erste Anlaufstelle für Fußballfans in der Region."

Das umfassende Fußball-Angebot von DAZN in der DACH-Region

Mit den jüngsten Rechteerwerben baut DAZN seine Führungsposition im europäischen Fußball weiter aus und stärkt ein bereits außergewöhnlich breites und hochwertiges Top-Fußball-Portfolio. Fans erleben auf DAZN die Bundesliga mit der Samstags-Konferenz und allen Sonntagsspielen, internationale Wettbewerbe wie die UEFA Nations League inklusive der Qualifikationsspiele sowie Top-Ligen wie LALIGA, die Serie A und die Ligue 1. Ergänzt wird das Angebot durch den FA Cup und zahlreiche weitere europäische Spitzenwettbewerbe. Damit bündelt DAZN nationalen und internationalen Spitzenfußball auf einer Plattform und bietet Fans eine einzigartige Vielfalt an hochklassigen Live-Übertragungen.

Der ultimative Sport-Sommer auf DAZN in Deutschland

Der Sport-Sommer auf DAZN vereint die wichtigsten Wettbewerbe und Events an einem Ort. Neben der entscheidenden Phase der europäischen Top-Ligen stehen am 13. Mai das Pokalfinale in Italien und am 16. Mai das Pokalfinale in England auf dem Programm. Am 23. Mai folgt das PPV-Highlight Usyk vs. Verhoeven vor den Pyramiden von Gizeh, am 30. Mai folgt das Finale der UEFA Champions League. Am 14. Juni folgt mit UFC Freedom 250 auf dem Gelände des White House ein außergewöhnliches Kampfsport-Event in einzigartiger Kulisse. Vom 18. bis 26. Juli steht mit dem PDC World Matchplay in Blackpool eines der renommiertesten Darts-Turniere auf dem Programm, bevor im August mit dem Bundesliga-Start am 28. August nahezu nahtlos die neue Saison beginnt.