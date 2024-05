DAZN

„RING OF FIRE" WELTWEIT AUF DAZN IN ÜBER 200 REGIONEN ERHÄLTLICH, EINSCHLIESSLICH GROSSBRITANNIEN UND USA

London (ots/PRNewswire)

Der größte Kampf im Boxsport, am Samstag, den 18. Mai, mit dem WBC- und linearen Weltmeister Tyson „The Gypsy King" Fury gegen den WBO/IBF/WBA-Unified-Champion Oleksandr Usyk, ist weltweit nur auf DAZN live zu sehen.

RINGWALK-ZEITEN:

Schalten Sie um 17.00 Uhr BST (18.00 Uhr MEZ, 12.00 Uhr ET) für die hochwertigen Vorkämpfe ein, bevor der Hauptkampf um 23.05 Uhr BST (22.30 Uhr MEZ, 4.30 UHR ET) beginnt. Nachstehend finden Sie eine Kurzbeschreibung des Programms.

SAMSTAG, 18. MAI:

Kampf 1 – DAVID NYIKA gegen MICHAEL SEITZ

8 x 3-Minuten-Runden Cruisergewicht

Kampf 2 – SERGEY KOVALEV gegen ROBIN SIRWAN SAFAR

10 x 3-Minuten-Runden Halbschwergewicht

Kampf 3 – MARK CHAMBERLAIN gegen JOSHUA WAHAB

12 x 3-Minuten-Runden Leichtgewicht

Kampf 4 – MOSES ITAUMA gegen IIJA MEZENCEV

10 x 3-Minuten-Runden Schwergewicht

Kampf 5 – FRANK SANCHEZ gegen AGIT KABAYEL

12 x 3-Minuten-Runden Schwergewicht

KAMPF 6 – JOE CORDINA gegen ANTHONY CACACE

12 x 3-Minuten-Runden Superfedergewicht

KAMPF 7 – JAI OPETAIA gegen MAIRIS BREIDIS

10 x 3-Minuten-Runden Cruisergewicht

KAMPF 8 – TYSON FURY gegen OLEKSANDR USYK 12 x 3-Minuten-Runden Schwergewicht

KURZER ÜBERBLICK ÜBER DAS PROGRAMM:

– Im Hauptkampf kommt es in einem geschichtsträchtigen Showdown zum größten Kampf im Boxsport – WBC- und linearer Weltmeister Tyson „The Gypsy King" Fury gegen WBO/IBF/WBA Unified Champion Oleksandr Usyk. Der Sieger wird der erste unangefochtene Schwergewichts-Champion des Boxsports seit dem Briten Lennox Lewis, der diese Ehre vor 24 Jahren, im Jahr 1999, für sich beanspruchte, aber dieses Mal stehen zum ersten Mal in der Geschichte vier Gürtel auf dem Spiel.

– Der ungeschlagene Australier Jai Opetaia wird gegen den dreimaligen Cruisergewichts-Weltmeister Mairis Briedis um die IBF-Weltmeisterschaft und den Ring-Magazine-Meisterschaftsgürtel kämpfen, und zwar in einem Rückkampf ihres aufregenden und actionreichen Kampfes von 2022.

– Der ungeschlagene walisische Olympionike Joe Cordina wird seine IBF-Weltmeisterschaft im Superfedergewicht gegen den IBO-Titelverteidiger, den Nordiren Anthony Cacare verteidigen.

– Der ungeschlagene deutsche Schwergewichtsstar Agit Kabayel trifft auf den ungeschlagenen Kubaner Frank Sanchez. Beide kehren nach ihren KO-Siegen beim „Tag der Abrechnung" im Dezember in einem WBC Final Eliminator nach Riad zurück.

– Der junge Schwergewichtsstar Moses Itauma, der Weltmeister der Amateure, der als künftiges Gesicht der wichtigsten Boxgewichtsklasse gehandelt wird, kämpft in seinem neunten Profikampf bereits im jungen Alter von nur 19 Jahren gegen Ilja Mezencev .

– Die schlagkräftige 25-jährige britische Leichtgewichts-Sensation Mark Chamberlain wird gegen den gefährlichen Nigerianer Joshua Oluwaseun Wahab antreten.

– Sergey Kovalev , der ehemalige langjährige Weltmeister im Halbschwergewicht, wird gegen den ungeschlagenen Robin Sirwan Safar (Cruisergewicht) antreten.

– Den Auftakt der Show macht der neuseeländische Olympionike David Nyika gegen Michael Seitz in der Cruisergewichtsklasse.

BILDER:

Der Link enthält kostenloses Bildmaterial aus der Kampfwoche:

Ankünfte https://www.dropbox.com/scl/fo/5nwz8kd2gpnxax7ekw7c0/ADrzkaSX1axhTHViGJGHUO4?rlkey=yfc2hkjaf1jhmra9opehrotvi&dl=0

Training https://www.dropbox.com/scl/fo/j51ai4r50ntqqnyijis2h/AKsPwAv49_4O_NDGkQaA0qM?rlkey=7zs653v1i73waabsc08op6y7q&dl=0

Pressekonferenz https://www.dropbox.com/scl/fo/i4f8zz307zo1gw0o6jbgh/AG2zJytPIm4kH9i2IXRfvd8?rlkey=xyo3wc5m2g84l76tyqt6jxlin&dl=0

Wiegen https://www.dropbox.com/scl/fo/0yflu8cy9sucqrn4sdilk/ADkMrqCgYAn03WWa3JMwNuE?rlkey=52lxeesj9ygdwjw5923zu5wto&dl=0

Abend der Kämpfe https://www.dropbox.com/scl/fo/y7p5dc3rz3ek49m46etxo/ABkqnS3FjSC1eGNkm9ev8Vg?rlkey=s3mletjxr1pdtf3v1swuxnc9y&dl=0

Bitte geben Sie Queensberry als Bildquelle an.

KOMMENTAR:

Als Global Home of Boxing freut sich DAZN sehr, lokalisierte Kommentare in unseren Schlüsselmärkten in mehr als 10 Sprachen anbieten zu können.

Unser englischsprachiges Kommentatorenteam ist konkurrenzlos und verfügt über eine unglaubliche Expertise und Erfahrung in der gesamten Boxszene. Diese Experten werden den Kern der Kommentatoren in Großbritannien, den USA, Kanada und anderen Weltmärkten bilden.

• Kate Abdo

• Ade Oladipo

• Lennox Lewis

• Joseph Parker

• Barry Jones

• Darren Barker

• Chris Mannix

• Ali Drew

• Todd Grisham

• Mike Costello

USA

Kommentarsprache: Englisch

DAZN-Kommentarteam: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis usw.

Startzeit des Hauptkampfes: 18.05 ET

Lokaler Kämpfer: Octavio Pudivitr

Kanada

Kommentarsprache: Englisch

DAZN-Kommentarteam: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis usw.

Startzeit des Hauptkampfes: 18.05 UHR ET

Australien

Kommentarsprache: Englisch

DAZN-Kommentarteam: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis usw.

Startzeit des Hauptkampfes: 08.05 AEST

Lokaler Kämpfer: Jai Opetaia

Neuseeland

Kommentarsprache: Englisch

DAZN-Kommentarteam: Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis usw.

Startzeit des Hauptkampfes: 10.05 NZST

Lokaler Kämpfer: David Nyika

Deutschland

Kommentarsprache: Deutsch

DAZN-Kommentarteam: Uli Hebel, Andreas Selak, Bernd Bönte

Startzeit des Hauptkampfes: 00.05 MEZ

Lokale Kämpfer: Agit Kabayel, Ilja Mezencev, Michael Seitz

Italien

Kommentarsprache: Italienisch

DAZN-Kommentarteam: Niccolò Pavesi, Alessandro Duran, Guiseppe Albi

Startzeit des Hauptkampfes: 00.05 MEZ

Spanien

Kommentarsprache: Spanisch

DAZN-Kommentarteam: Jaime Ugarte, Emilio Marquiegui, Álvaro Carrera, Tinin Rodriguez

Startzeit des Hauptkampfes: 00.05 MEZ

Frankreich

Kommentarsprache: Französisch

DAZN-Kommentarteam: Chris Genachte

Startzeit des Hauptkampfes: 00.05 MEZ

Ukraine

Kommentarsprachen: Ukrainisch/Russisch

DAZN-Kommentarteam: Maks Didenko/ David Kuchashvili

Startzeit des Hauptkampfes: 00.05 CET

Lokale Kämpfer: Oleksandr Usyk, Daniel Lapin

Portugal

Kommentarsprache: Portugiesisch

DAZN-Kommentarteam: Pedro Matos, Jorge Silva

Startzeit des Hauptkampfes: 23:05 WEZ

Saudi-Arabien

Kommentarsprache: Arabisch

DAZN-Kommentarteam: Noch nicht bekannt

Startzeit des Hauptkampfes: 01.05 AST

Polen

Kommentarsprache: Polnisch

DAZN-Kommentarteam: Jan Ciosek, Albert Sosnowski

Startzeit des Hauptkampfes: 00.05 MEZ

Belgien

Kommentarsprache: Französisch

DAZN-Kommentarteam: Chris Genachte

Startzeit des Hauptkampfes: 00.05 MEZ

Der Kampf kann unter DAZN.com oder direkt über die DAZN-App auf Smart-TVs, Tablets, Handys und Spielkonsolen gekauft werden.

Mit einem DAZN-Abonnement haben Sie Zugang zu unglaublichen Archiv-Boxinhalten und Dokumentationen sowie zu über 150 konkurrenzlosen Live-Kampfnächten pro Jahr, anderen fantastischen Kampfsportarten und vielem mehr.

Besuchen Sie DAZN.com für weitere Informationen und klicken Sie hier, um den PPV in Ihrem Land zu finden.

Dieses Dokument enthält alle Informationen, die Ihre Leser über den kommenden Kampfabend Tyson Fury gegen Oleksandr Usyk wissen möchten. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ring-of-fire-weltweit-auf-dazn-in-uber-200-regionen-erhaltlich-einschliesslich-grossbritannien-und-usa-302149461.html