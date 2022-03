Original Food GmbH

Nachhaltiger Kaffeekonsum- Kaffeepads setzen sich durch

Der Konsum von nachhaltigem Kaffee steigt. Davon machen kompostierbare Kaffeepads einen bedeutenden Anteil aus.

Nachhaltiger Kaffeekonsum

Nachhaltigkeit ist Schweizer Konsument:innen wichtig. Im letzten Jahrzehnt ist der Konsum nachhaltiger Lebensmittel kontinuierlich gestiegen. Allein der Umsatz von Produkten aus fairem Handel ist um 5.5% gewachsen. Auch der Markt für Bioprodukte nimmt seit zwei Jahrzehnten kontinuierlich zu (vgl. swissfairtrade und bfs). Dazu gehört auch Kaffee.

Beim Kaffeekonsum ist die Schweizer Bevölkerung an der Spitze mit dabei. Rund acht Kilo Kaffee werden in der Schweiz jährlich pro Kopf konsumiert. Das entspricht etwa 1000 Tassen im Jahr (vgl. swissfairtrade). Wer so viel Kaffee trinkt, greift gerne zu einer simplen Zubereitung. Da verwundert es nicht, dass Kaffeepads sehr gefragt sind. Sie sind einfach anzuwenden, überzeugen punkto Qualität und Nachhaltigkeit.

Kaffeepads setzen sich durch

Seit einigen Jahren wird ein bedeutender Teil des Kaffees in Form von E.S.E-Pads konsumiert. Das zeigt das breite Angebot im Handel und online. Auch Original Food in Kriens bestätigt dies. Die Rösterei verzeichnete eine signifikant steigende Nachfrage nach Kaffeepads im letzten Jahr. Das Unternehmen hat 30% mehr Pads verkauft als im Vorjahr. Dass der Konsum weiterhin wachsen wird, ist zu erwarten. Denn die Kaffeepads erfüllen viele Ansprüche von Kaffeetrinkenden. Die Pads sind ein nachhaltiges und praktisches Produkt. Der Kaffee ist mit einem Papierfilter umhüllt, aluminiumfrei verpackt und nach Gebrauch kompostierbar. Sie bieten durchaus eine Alternative zu Kaffeekapseln.

Aufgrund dieser Erkenntnisse entschied sich Original Food in Kriens, entkoffeinierte Pads zu lancieren. Die Rösterei ist überzeugt, mit fairen und biologischen Kaffeepads auch in entkoffeinierter Form dem Anspruch ihrer Konsument:innen gerecht zu werden.

Original Food GmbH: Mit dem Rösten und dem Verkauf von wildem Kaffee schützt Original Food die Bergregenwälder und schafft Einkommen für rund 8000 Bauernfamilien in Kaffa, Äthiopien. Neben dem Engagement im Ursprung fördert sie in der KaffaWerkstatt, der 2015 eröffneten, eigenen Rösterei in Kriens, den bewussten Umgang mit Ressourcen, umweltverträgliche Produktionsprozesse sowie soziales Engagement.

Inhaberin: Maria Müller Steiner, office@originalfood.ch