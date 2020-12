Original Food GmbH

Von Bauern für Bauern- Spende in der Weihnachtszeit

Mit einer Spende von 200 Tafeln Schokolade konnte Original Food den Schweizer Bergbauernfamilien eine Freude bereiten. Auf diese Weise gelangte in der Weihnachtszeit der Kakao von Bauernfamilien aus Ecuador an die Bauernfamilien in der Schweiz.

Trotz außergewöhnlichen Umständen in diesem Jahr hat Original Food, mit Sitz in Kriens, das Jahr sehr gut überstanden. Das Unternehmen schätzt sich glücklich, dass ihre Schokolade und ihr Kaffee in den Biogeschäften auf große Beliebtheit stossen. Maria Müller, Inhaberin von Original Food: „Wir wissen, dass es aktuell nicht allen so gut geht, wie uns. Dieses Jahr haben wir die Gelegenheit, etwas zurückzugeben und spenden deshalb 200 Stück unserer Rio Napo Schokolade.“

Original Food hatte sich für die Bergbauernfamilien entschieden, da der Anbau des Kakaos für die Schokolade einer ähnlichen Philosophie folgt, wie sie die Bergbauern leben. Der Kakao der Schokolade stammt aus den Regenwaldgärten Ecuadors und bildet die Lebensgrundlage für die lokalen Bauern und deren Familien. Die Kichwa-Familien pflanzen und ernten den Kakao am Fluss Rio Napo und nutzen dabei ihre eigenen, natürlichen Ressourcen. Die gleiche Philosophie ist bei den Bergbauernfamilien in der Schweiz vorhanden. Mit harter Arbeit und der Nutzung eigener Ressourcen wird wertvoller Lebensraum in der Schweiz erhalten und Produkte von hoher Qualität produziert. Auf Grund dieser Ähnlichkeiten, wollte Original Food ihre Schokolade von Bauern aus Ecuador an Bauern in der Schweiz weitergeben.

In Kooperation mit der Caritas Schweiz konnten 200 Tafeln Schokolade an die Bergbauernfamilien versandt werden. Maria Müller, Inhaberin Original Food: «Wir durften den Bergbauernfamilien unsere leckere Schokolade zukommen lassen und hoffen sehr, dass sie schmeckt. Wir freuen uns, dass die Schokolade an Familien gelangt, welche das ganze Jahr wertvolle und harte Arbeit leisten. Ein solcher Einsatz, möchten wir mit einer süssen Überraschung wertschätzen.»

Die Spende von Original Food wurde bei der Caritas Schweiz herzlich empfangen und erreichte Mitte Dezember die Bergbauernfamilien.

Original Food GmbH Maria Müller Steiner Sonnenbühlweg 1 CH-6010 Kriens office@originalfood.ch Tél. +41 41 630 14 01