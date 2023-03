SWISS MARKETING FORUM

Media-Talk am Marketing Tag 2023: Eine Branche im Umbruch

Urdorf (ots)

Endlich öffnet das KKL Luzern wieder die Tore für den wichtigsten Marketing-Event der Schweiz. Und es gibt viel zu diskutieren. Zum Beispiel wie Medienprofis mit dem grössten Umbruch seit der Erfindung des Buchdrucks umgehen. Auch sonst lässt der Marketing Tag keine Wünsche offen. Die Teilnehmenden erwartet ein temporeicher Mix aus Innovation, Best Practice und Entertainment.

Am 18. April 2023 kehrt der Marketing Tag im alten Glanz ins KKL Luzern zurück. Nach der pandemiebedingten Pause trifft sich die Schweizer Marketingszene wieder Face-2-Face zum jährlichen hochkarätigen Branchentreffen. Das diesjährige Motto lautet Fokus. Wenn immer mehr möglich ist, wird immer weniger machbar. Das erfordert einen scharfen Fokus: weg vom Möglichen, hin zum Notwendigen.

Digitalisierung, Social Media und eine rapide sinkende Aufmerksamkeitsspanne bedeuten besonders für die Medienbranche einen gewaltigen Umbruch. Unter der Leitung von Moderator Urs Gredig diskutieren gestandene Medienprofis, darunter Susanne Wille (SRF Kultur), Matthias Ackeret (Persönlich) und Michael Wanner (CH Media), wie sie mit der grössten Herausforderung seit Johannes Gutenberg umgehen.

Das Highlight des Marketing Tages ist auch dieses Jahr die Verleihung der Marketing Excellence Awards. 15 kreative und erfolgreiche Projekte bewerben sich um den "Oscar" der Marketingbranche. Für Top-Infotainment ist gesorgt.

Nicht zuletzt ist der Marketing Tag ein "Day off from the Office". Die perfekte Gelegenheit für die Teilnehmenden, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Ausserdem präsentieren zahlreiche Aussteller in der Networking-Zone die neusten Innovationen der Branche.

Das detaillierte Programm des Marketing Tages finden Sie unter www.swissmarketingforum.ch. Tickets sind ab sofort online erhältlich.